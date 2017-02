Für Kulturpalast-Umbau fehlen Millionen Der nächste finanzielle Nachschlag wird fällig, das Eröffnungskonzert in dem umgebauten Veranstaltungshaus ist gefährdet. Das Dresdner Projekt droht außer Kontrolle zu geraten.

So soll der Vorplatz des Kulturpalastes 2017 aussehen. Allerdings ist dessen Pflege künftig nicht billig. Sie kostet rund 80 000 Euro jährlich. © Visualisierung: gmp Architekten

Immer wieder haben sich Verwaltung und Politiker dafür gerühmt, dass Dresden es schaffe, zwei Kulturgroßprojekte parallel zu bauen – ohne Zeitverzug und ohne Mehrkosten. Beim Kunstkraftwerk Mitte ist es mit „nur“ drei Millionen Euro Mehrkosten beinahe gelungen. Doch für den Kulturpalast-Umbau wird jetzt bereits der dritte Nachschlag fällig. Und der nächste wird erwartet.

Es gibt weiteren Finanzierungsbedarf in Höhe von 3,3 Millionen Euro, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Der SZ liegen zwei interne Schreiben dazu an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor. Sie stammen vom Chef der städtischen KID, die den Kulturpalast für die Stadt umbaut, Axel Walther. Der zweite Brief ist von Hartmut Vorjohann (CDU) als Aufsichtsratsvorsitzender der KID. Die Inhalte sind mehr als brisant. Walther konzentriert sich in seinem Schreiben auf die Kosten. Denn die Planer und Baufirmen wurden aufgefordert, Mehrkosten und Risiken aufzulisten. Das Ergebnis: Bereits jetzt wird der dritte Nachschlag benötigt. Walther gehe nicht davon aus, dass der zur Verfügung stehende Kostenrahmen bis zur Fertigstellung ausreichen werde: „Dies auch vor dem Hintergrund eines ambitionierten Bauablaufes bis zur geplanten Eröffnung am 28. April, der Planungsänderungen zur Realisierung von Einsparmaßnahmen unmöglich macht.“ Walther geht davon aus, dass weitere drei bis vier Millionen Euro benötigt werden. Insgesamt fehlen damit derzeit rund sieben Millionen Euro.

Bereits 2013 gab es den ersten Nachschlag, im Dezember 2016 dann einen weiteren. Die ursprünglich geplanten Kosten für den Umbau von 81,5 sind bereits auf 96 Millionen Euro gestiegen. Nun wird die Marke von 100 Millionen Euro wohl geknackt. Vorjohann bestätigt als Aufsichtsratschef die Nachträge der Baufirmen. Auch wenn diese geprüft werden, müsse man davon ausgehen, dass ein großer Teil zu zahlen sein wird. Er empfiehlt Hilbert, zusätzlich zu den Nachschlägen, ein Risikobudget von der Stadt bereitzustellen. „Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 9. Februar konstatieren müssen, dass derzeit anscheinend weder die Planer noch die Projektsteuerer und am Ende deshalb auch nicht die KID einen tatsächlichen Gesamtüberblick haben über die am Ende voraussichtlich zu erwartenden Gesamtkosten“, schreibt Vorjohann. Übersetzt bedeutet das: Die Finanzierung des Projektes droht völlig außer Kontrolle zu geraten. Die Stadtverwaltung spricht von einem Gesellschafterdarlehen, das der KID nun zur Verfügung gestellt werden soll. Über dieses müsste der Stadtrat so schnell wie möglich abstimmen.

Links zum Thema Palastbaustelle wird kultiviert

Zu allem Überfluss warnt Vorjohann zudem davor, dass die geplante Eröffnung platzen könnte. „Die Erreichung dieses Termins ist mit nicht unerheblichen Risiken behaftet.“ Das könne weitere finanzielle Konsequenzen haben, weil die Termine danach auch bereits für Konzerte vergeben sind. Wie hoch diese Risiken sind, könne der Aufsichtsrat nicht einschätzen. Klar ist aber: Wenn die feierliche Einweihung am 28. April scheitert, macht Dresden sich bundesweit zum Gespött. Vorjohann regt an, möglichst schnell eine Lösung zu suchen, damit der Stadtrat über die weiteren Millionen für das Veranstaltungshaus in der nächsten Sitzung Anfang März entscheiden kann.

Am 28. April soll der Kulturpalast mit einem Festakt eingeweiht werden. Die Dresdner Philharmonie plant unter Leitung von Michael Sanderling Werke von Penderecki, Brahms und Beethoven. Außerdem soll es eine Rede von OB Hilbert geben. Einen Tag später ist ein Festkonzert unter dem Titel „Ode an die Freude“ vorgesehen, am 30. April ein Frühlingskonzert des Kinderchores und am 4. Mai soll Roland Kaiser mit dem Orchester ein gemeinsames Konzert „Grenzenlos“ geben. An den Terminen hält die Stadt trotz fehlenden Geldes fest. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) appellierte am Montag an die Stadträte, die zusätzlich benötigten Mittel zu bewilligen. „Dass die notwendigen Beschleunigungsmaßnahmen für die pünktliche Fertigstellung des Baus finanziell zu Buche schlagen, ist offenbar trotz mehrjähriger Planung nicht vermeidbar.“

zur Startseite