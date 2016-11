„Für Kriminelle gibt es keine Offenheit!“ Wie weiter nach der Razzia am Flügelweg? Radebergs OB Lemm verteidigt sein Eintreten für Flüchtlinge.

Polizeikräfte rückten am Mittwochmorgen am Radeberger Flügelweg an. Hier wurden zwei Wohnungen im Rahmen einer Razzia durchsucht, bei der in drei Bundesländern nach einer Erpresserbande gesucht wurde. © Thorsten Eckert

Die Nachricht hatte am Mittwoch für reichlich Aufregung in Radeberg gesorgt: Am Flügelweg waren von Sondereinsatzkräften der Polizei zwei Wohnungen durchsucht worden. Das Ganze im Rahmen einer zeitgleich in drei Bundesländern stattfindenden Razzia gegen eine Erpresserbande, die vorwiegend aus tschetschenischstämmigen Asylbewerbern bestehen soll. Die Ermittlungsbehörden werfen den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung, räuberische Erpressung, Bedrohung, Freiheitsberaubung sowie Körperverletzung vor. Sie sollen sich dabei mit massiven Drohungen und brutaler Gewalt Geld von Landsleuten erpresst haben.

Auch wenn Näheres zu den Bewohnern der beiden Wohnungen und ihrer möglichen Verbindung zu den Beschuldigten oder der organisierten Kriminalität bisher noch nicht bekannt ist, gibt es in Radeberg natürlich eine Menge Fragen und Diskussionen. Fragen, auch an Oberbürgermeister Gerhard Lemm (SPD), der sich bekanntlich immer wieder für eine Offenheit gegenüber Flüchtlingen ausgesprochen hat. Die SZ sprach dazu mit ihm.

Herr Lemm, sollte sich der Verdacht erhärten, dass auch in Radeberg tschetschenische Asylbewerber in ihren Wohnungen am Flügelweg für Kreise der organisierten Kriminalität gearbeitet haben, werden nicht wenige darauf verweisen, dass Sie als OB immer für Offenheit gegenüber Flüchtlingen geworben haben. Was halten Sie diesen Argumenten entgegen?

Gegen organisierte Kriminalität ist rigoros vorzugehen, genau wie das gerade geschieht. Da gibt es keine Offenheit. Offen sind wir für diejenigen, die aus Not kommen und sich an unsere Regeln halten. Das war immer meine Auffassung.

Sie sind ja ein Befürworter der Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen statt in großen Heimen. Könnte man die Asylsuchenden in Heimen nicht aber besser kontrollieren?

Im Grunde nicht, da ja Heime keine Gefängnisse sind, die Bewohner also nach Belieben ein- und ausgehen können. In Wohnungen können da eventuell sogar eher aufmerksame Nachbarn hilfreich sein.

Sehen Sie Möglichkeiten, genauer hinzuschauen, mit welchen Interessen Menschen zu uns kommen?

Natürlich, das ist sogar nötig. Das können aber nur die zuständigen Behörden, besonders die Anerkennungsbehörden leisten. Aufgrund der Masse hat es da wohl Probleme gegeben, da diese Behörden überfordert waren.

Wie schätzen Sie die bisherige Integration von Flüchtlingen in der Stadt Radeberg ein?

Teils, teils. Etliche verlassen uns ja kurz nach der Anerkennung wieder, können sich also hier gar nicht richtig integrieren. Andererseits gibt es viele gute Ansätze, vor allem im sportlichen Bereich. Hier leistet auch der eigens dafür gegründete Verein „Radeberger Land hilft“ eine gute ehrenamtliche Arbeit, für die ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte.

Hat es größere Probleme gegeben?

Soweit ich das übersehe nicht.

Fürchten Sie, dass Entwicklungen wie die viel zitierte Silvesternacht in Köln oder das jetzt auf den Tisch gekommene Thema organisierte Kriminalität auch in Radeberg die Offenheit gegenüber Flüchtlingen schwinden lassen?

Kriminelles Verhalten, ganz gleich welcher Art, lässt natürlich die Offenheit schwinden. Da wird schnell von den Schuldigen auf Unschuldige geschlossen. Desto wichtiger ist es, hier schnell und hart einzugreifen. Das macht die Polizei nach meiner Einschätzung im Rahmen ihrer Möglichkeiten – die allerdings zu verbessern wären.

