Für jeden den richtigen Topf Zwischen Krauschwitz und Horka öffnen vier Töpfereien für Neugierige ihre Türen. Dabei gibt es viel zu sehen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kathrin Najorka mit ihrer Holzbrandkeramik. © Archivfoto: A. Schulze Kathrin Najorka mit ihrer Holzbrandkeramik.

Ines Herack ist zum zwölften Mal als Töpferin dabei.

Region. Das wichtigste am Töpfern sei, dass der Klumpen nicht eiert, erklärt Ines Herack. An ihrer Töpferscheibe formt sie gerade eine bauchige Vase. Als Rechtshänderin schaut sie von schräg rechts auf ihr Werk. „Für Vasen habe ich gerade viel Bedarf“, sagt sie. Klar: Mit dem Frühling kehren auch die Ostersträuße wieder zurück in die Wohnungen.Viele dieser Tongefäße hat sie schon fertig und um sich herum zum Trocknen abgestellt.

Am kommenden Wochenende öffnet Ines Herack ihre Werkstatt und ihren Verkaufsraum für das Publikum zum 12. Tag der offenen Töpferei. Deutschlandweit präsentiert sich das Handwerk und auch viermal im Norden des Landkreises Görlitz.

Eine solche Vase zu formen kostet die gelernte Keramikerin und Töpferin nur drei bis fünf Minuten. Bis sie aber getrocknet, zweimal gebrannt und ausgekühlt sind, dauere es rund eine Woche. Beim ersten Mal Brennen härtet die Keramik bei etwa 900 Grad aus, beim zweiten Mal erhält die Glasur dann ihre typische Farbe und Glätte. Dafür sind sogar 1 200 Grad notwendig. „Ich habe Strom- und Heizkosten von etwa 450 Euro im Monat“, verrät Ines Herack. Ihre Waren bietet sie außer im eigenen Verkaufsraum auch auf vielen Töpfermärkten in ganz Sachsen an.

Gelernt hat Ines Herack zunächst bei der Fema in Rietschen und nach der Wende das Töpferhandwerk im Atelier von Kathrin Najorka in Krauschwitz. Auch diese ist beim Tag der offenen Töpferei dabei. Seit 2008 lebt und arbeitet Ines Herack in ihrem Haus in Horka.

zur Startseite