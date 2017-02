Für jeden das passende Geschenk In ihrem neuen Laden bietet Cathrin Wycisk handgefertigte Präsente an. Kunden können diese bald auch selbst kreieren.

Wer nach einem Geschenk sucht, könnte bei Cathrin Wycisk fündig werden. An der Dresdner Straße in Deuben hat sie jetzt einen Geschenkeladen eröffnet. © Karl-Ludwig Oberthür

Von Weitem fällt das Werbeschild des Preis-Zwergs auf. Doch den Laden mit den günstigen Artikeln gibt es nicht mehr. Das Schaufenster ist mit Eröffnungs-Girlanden und Luftballons von Cathis Geschenkewelt geschmückt. Lange stand der Laden an der Dresdner Straße 239 in Deuben nicht leer. „Mein Vorgänger hat erst Ende Dezember geschlossen. Wir haben uns schnell geeinigt. Ich hatte ein ausgereiftes Geschäftsmodell und war auf der Suche nach Räumen“, sagt Inhaberin Cathrin Wycisk.

Die Wände der Geschenkewelt sind in frischem Apfelgrün und in Weiß gestrichen. „Freunde haben mir geholfen, den Laden herzurichten. Wir haben drei Wochen lang hart gearbeitet. Die Regale und der Ladentisch stammen von Ikea, manches haben wir umgebaut“, verrät Cathrin Wycisk. Die 34-Jährige ist Einzelhandelskauffrau. Sie stammt aus Zittau und wohnt seit sechs Jahren mit ihrer Familie in Freital. Seit fünf Jahren betreibt sie den Internetshop „Fantasy Magic World“. Von 2012 bis 2013 hatte sie schon einmal einen Laden mit Fantasy-Artikeln an der Dresdner Straße/Ecke Goetheplatz.

Fans von Drachen, Feen, Elfen, Einhorn und Co. finden auch an der neuen Adresse Figuren, Tassen und Schmuck. „Das Gesamtkonzept ist aber komplett anders. Hier geht es ums Schenken – und das individuell. So haben wir viel Handgefertigtes aus der Region“, sagt Cathrin Wycisk. Die Produkte seien eher hochwertig, es gebe auch Kleinigkeiten. Geschenkesuchende bekommen Tischleuchten und Laternen oder Kirschkernkissen mit dezenten Mustern für Erwachsene, Modeschmuck aus Radebeul oder Honig und Liköre aus Kreischa. Für Babys gibt es Schnullerketten, auf Bestellung auch Windeltorten. Im Trend liegen personalisierte Geschenke mit Wunschmotiven. „Einen Einpackservice haben wir auch.“

In Kooperation mit dem Getränkehandel Mierisch aus Niederhäslich, der auf lokalen Handel setzt, gibt es Edelbiere. „Mit Freunde habe ich im November und Dezember 5 000 Flyer in Freital verteilt. In einer Gewinnspielumfrage wollte ich wissen, ob ein weiterer Geschenkeladen gewünscht wird. Die Antworten konnten auf Facebook eingereicht werden. Sie waren positiv, zugleich gingen Vorschläge ein“, sagt Cathrin Wycisk. Zur Eröffnung feierten viele mit. Ein älteres Ehepaar brachte einen Korb voller handgestrickter Socken.

Die Meinungen ihrer Kunden sind Cathrin Wycisk auch nach Ladeneröffnung wichtig. So liegt im Geschäft ein Gästebuch aus. Etliche Seiten sind schon gefüllt, eine von Kinderhand. „Es soll hier etwas persönlicher sein“, betont Cathrin Wycisk. Auch können im Geschäft bald Geschenke selbst kreiert werden. Mit ihren Mitarbeitern will Cathrin Wycisk Bastelkurse anbieten. „Vor Ostern wollen wir beginnen. Es soll auch Kindergeburtstagsangebote geben. Platz ist im Laden genug. Später möchten wir in Kindergärten und Schulen gehen.“

Das Schaufenster werde noch gestaltet. Das Preis-Zwerg-Schild komme ab. „Das nutzen wir nur anfangs, um leicht gefunden zu werden“, sagt die Geschäftsfrau. Ein Anziehungspunkt sei eh der Blumenladen nebenan. „Die Lage ist gut. Ich hoffe, dass sich die Freitaler darauf besinnen, dass die Stadt auch hübsche Läden hat.“

Geöffnet ist Montag bis Freitag, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Kontakt: Telefon 0176 47886801

