Für jede Stute den passenden Hengst Kommende Woche beginnt die Decksaison. Pferdefreunde nahmen deshalb in Moritzburg Hengste unter die Lupe.

Ein guter Hengst muss nicht nur Kutschen ziehen. Zur Hengstpräsentation kamen am Sonnabend wieder zahlreiche Pferdezüchter aus nah und fern in die Reithalle des Landgestüts Moritzburg und suchten sich Deckhengste für ihre Stuten aus. © Norbert Millauer

Im Landgestüt Moritzburg wurden am Wochenende wieder die Deckhengste präsentiert. Aus nah und fern reisten Pferdefreunde und Züchter an, um für ihre Stuten den passenden Hengst zu finden. Dass die Pferde dabei manchmal wie wild in die Reithalle stürmten und wie im Falle von Junghengst Espresso gar den daneben laufenden Gestütsmitarbeiter zu Boden rissen, stellte aus Sicht der Experten keinen Nachteil dar. Im Gegenteil. „Solch ein Verhalten ist ganz normal. Es zeigt den starken Charakter der Hengste. Genau deshalb kommen wir ja her“, sagte Siegmar Seibert, der aus Löbau in der Oberlausitz angereist war. Bereits seit Jahren gehöre die Veranstaltung in Moritzburg für ihn zum Pflichtprogramm, so der 59-jährige Züchter, der drei- bis viermal im Jahr vor Ort ist und insgesamt fünf Pferde besitzt.

Ein treuer Besucher ist auch Jens Goldbach aus der Nähe von Freiberg. „Ich habe selbst zwei Pferde und interessiere mich seit meiner Kindheit für die Tiere. Schon zu DDR-Zeiten habe ich mir die Hengstpräsentationen in Moritzburg angesehen“, sagte der 55-Jährige. Da Goldbach gern Kutsche fährt, freute er sich besonders auf die Gespanne. „Der Höhepunkt sind für mich die Vierspänner zum Schluss.“ Wie in den Vorjahren auch war die Schau in zwei Programmteile gegliedert. Während vormittags die Hengste der Rassen Schweres Warmblut, Kaltblut und Haflinger ihren großen Auftritt hatten, waren nachmittags die sogenannten Reitpferdehengste dran. Die Decksaison 2017 beginnt in der Woche nach den Präsentationen. Die Hengste, auch Landbeschäler genannt, werden dann mit dem gestütseigenen Lkw auf die Deckstationen in Sachsen und Thüringen transportiert.

Erst nach dem 15. Juli haben sie ihre Aufgabe erfüllt und dürfen wieder ins Landgestüt zurückkehren.

