Für Interrail-Tickets reicht das Geld nicht

So sieht es aus, wenn Jugendliche – wie hier am Hauptbahnhof in München – auf Interrail-Tour durch Europa gehen. Doch aus der Idee, Jugendlichen ab 18 ein Ticket kostenlos zu geben, wird wohl nichts. Die EU hat nun ein Ersatzprojekt vorgestellt. © imago

Ein Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag für jeden Europäer – diese Idee stand am Anfang. Am Montag hat die Europäische Kommission in Brüssel das vorgelegt, was sie daraus gemacht hat: die Initiative „Move2Learn, Learn2Move“. Selbst Manfred Weber, Chef der Christdemokraten im EU-Parlament, nennt das Vorhaben ein „Bürokratie-Monster“. Wen will die Kommission denn nun unter welchen Voraussetzungen wohin reisen lassen?

Warum wird es für Jugendliche kein kostenloses Interrail-Ticket geben?

Nach Berechnung der EU-Behörde würden dafür zwischen 1,2 und 1,6 Milliarden Euro pro Jahr fällig. Dieses Geld steht aber nicht zur Verfügung. Nun hat man durch Kürzungen im Erasmus+-Programm rund 2,5 Millionen Euro zusammengekratzt. Damit sollen einmalig 5 000 Jugendliche verreisen dürfen.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?

Reisen können nur Schüler oder auch ganze Klassen, die am eTwinning-Projekt teilnehmen. Dabei handelt es sich um eine Plattform im Internet, die im Jahr 2005 gegründet wurde und auf der inzwischen 450 000 Lehrer und Schüler aus allen Mitgliedsstaaten Projekte entwickeln, sich austauschen, gemeinsam lernen und zusammenarbeiten. Wer sich dort engagiert und den Schwerpunkt Inklusion (Einbeziehung von benachteiligten jungen Menschen) gewählt hat sowie mindestens 16 Jahre alt ist, kann am Programm mit dem Titel „Move2Learn, Learn2Move“ teilnehmen.

Wer wählt die „Gewinner“ aus?

Die Kommission sichtet die eingereichten Projekte und sucht dann interessierte Jugendliche aus, wobei Schüler aus allen Mitgliedsstaaten zum Zug kommen sollen. Es gibt – je nach Anreise – zwischen 350 und 530 Euro. Dabei wird unter anderem auch berücksichtigt, ob ein Schüler oder eine Klasse schon eine Auslandsfahrt unternommen hat. Sollte der Finanzrahmen von 2,5 Millionen nicht ausgeschöpft werden, könnten zwischen August 2017 und Dezember 2018 weitere 2 000 Jugendliche durch Europa geschickt werden.

Ist es egal, wie die Schüler reisen?

Nein. Zum einen werden keine Fahrten mit dem Pkw oder einem gecharterten Bus bezuschusst. Zum Zweiten will die EU das Projekt nutzen, um jungen Menschen spielerisch zu zeigen, wie viel Kohlendioxid () man produziert, wenn man unterwegs ist. Deshalb dürfen die Schüler kein Verkehrsmittel wählen, das mehr als 200 Gramm Kohlendioxid pro zurückgelegtem Kilometer produziert.

Als Grundlage dafür gelten diese Zahlen: Eisenbahn: 14 Gramm. Stadt- und Fernbusse: 86 Gramm. Mittelgroße Fähren: 258 Gramm. Kleine Fähren und Flugzeuge: 285 Gramm.

Trotzdem bleibt die Frage, wie weit man mit 350 bis 530 Euro kommt?

Die Kommission hat einige Transportunternehmen für Patenschaften gewinnen können. Diese räumen den Jugendlichen Rabatte ein und erlauben dadurch weitere Strecken. Aus Deutschland sind dies beispielsweise die Deutsche Bahn, Hahn Air, Interrail und Westbahn sowie die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines. Grundsätzlich können die Teilnehmer aber jedes Verkehrsunternehmen buchen.

Wo und wie kann man sich bewerben?

Anträge können ab sofort bis zum 30. Juni eingereicht werden. Dann wählt die Kommission aus und entscheidet, sodass diejenigen, die auf Kosten der EU Europa erleben dürfen, bis zum August Bescheid wissen. Die Reise muss dann in der Zeit bis Ende 2018 stattfinden.

