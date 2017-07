Für immer Döbelner SC Ralf Schmidt hat als Abteilungsleiter Fußball viel um die Ohren. Dennoch will er die Aufgabe nicht missen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ralf Schmidt ist Abteilungsleiter Fußball beim Döbelner SC. „Ich will dem Verein etwas zurückgeben“, sagt er. © André Braun Ralf Schmidt ist Abteilungsleiter Fußball beim Döbelner SC. „Ich will dem Verein etwas zurückgeben“, sagt er.



Seit 40 Jahren hält Ralf Schmidt seinem Verein die Treue. Zunächst als Mitglied, später auch in der einen oder anderen Funktion. Nachdem er Anfang der 2000er schon einmal Abteilungsleiter war, übt er dieses Amt seit drei Jahren erneut aus. Grund genug, ihn beim „Fußball-Spezial“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ auf die Kandidatenliste zu setzen.

Dabei ist es dem 46-jährigen Döbelner gar nicht so angenehm, so im Fokus zu stehen. „Der Verein hat mir viel gegeben. Das will ich mit meinem Engagement zurückzahlen“, sagt Ralf Schmidt bescheiden. Um dann aber auch deutlicher zu werden: „Meckern kann jeder, aber Verantwortung übernehmen nur wenige.“

In einer solch großen Abteilung – beim Döbelner SC gibt es etwa 350 Fußballer, davon etwa 230 Kinder und Jugendliche – habe er als Abteilungsleiter viel zu organisieren. „Allein würde man das gar nicht schaffen“, weiß Schmidt. Deshalb ist er froh, dass er im Verein viele Mitstreiter hat, die ihm Aufgaben abnehmen. Dennoch bleibt für ihn selbst noch viel zu tun.

An manchen Tagen geben sich die Fußballer in seinem Büro – Schmidt ist Generalvertreter einer großen Versicherung – die Klinke in die Hand. „In dieser Hinsicht bin ich froh, dass ich mir auch mal zwischendurch ein paar Minuten Zeit fürs Hobby nehmen kann“, so Schmidt, der Elektriker gelernt und 1992 zum Versicherungsfachmann umgeschult hat.

Zum Fußball ist Ralf Schmidt als Sechsjähriger gekommen. „Kurt Bunzel und Manfred Vorwerk sind damals meine ersten Trainer gewesen“, erinnert er sich. Er durchlief alle Nachwuchsmannschaften des Vereins, der damals noch BSG Motor Döbeln hieß und 1990 in Erinnerung an die Gründungszeiten wieder in Döbelner SC umbenannt wurde.

Im Männerbereich hat Schmidt vorwiegend in der zweiten und dritten Mannschaft gespielt, gehörte für ein Jahr aber auch zum Kader der ersten Vertretung. Der Döbelner SC sei sein Verein. Er habe nie den Wunsch verspürt, woanders hinzugehen, sagt Schmidt, der zwischenzeitlich auch Trainer der dritten Männermannschaft und der F-Junioren war.

In der Familie von Ralf Schmidt dreht sich vieles um den Fußball. „Meine Frau Simone hält mir den Rücken frei“, so Schmidt. Der 16-jährige Sohn Paul gehört zum Trainerteam der E-Junioren. Ben, der neun Jahre alt ist, spielt ebenfalls Fußball. Und wenn einer der Nachwuchstrainer mal etwas vor hat, dann reicht eine Anfrage, und Ralf Schmidt springt ein.

zur Startseite