Gut zu wissen Für Hospiz fallen Bäume Auf dem Gelände am Hasenberg haben die Arbeiten begonnen. Trotzdem wird sich der Termin für die Eröffnung verschieben.

Mathias Kretschmer, Holger Ritter, Frank Lohse, Bernadette Kretschmer, Alexandra Lohse und Rita Reismann (von links) bringen das erste Schild mit dem Hinweis auf das künftige Hospiz am Leisniger Hasenberg an. © André Braun

Seit Anfang der Woche dröhnen vom Hasenberg die Motoren von Sägen. Auf dem Gelände für das künftige Hospiz Lebenszeit werden Bäume gefällt. Es sind die ersten Arbeiten in Vorbereitung des Neubaus. Auf dem hinteren Teil des Areals stehen noch eine Baracke und ein halb verfallenes Gewächshaus. Sie gehörten zur ehemaligen Stadtgärtnerei und werden voraussichtlich Mitte/Ende kommenden Monats abgerissen. Wann danach mit dem Bau des Hospizes begonnen werden kann, steht noch nicht fest. „Wir warten noch auf die Baugenehmigung“, sagt Investor Frank Lohse. Aber er zeigt sich optimistisch und geduldig: „Jetzt hat es fünf Jahre gedauert. Da kommt es auf drei Monate auch nicht mehr an.“ Die geplante Eröffnung im September sei aber voraussichtlich nicht zu halten. „Wir hoffen, dass wir es bis Ende des Jahres geschafft haben“, so Lohse.

Auf dem knapp 8 000 Quadratmeter großen Gelände soll ein 1 600 Quadratmeter großer Eingeschosser entstehen. In dem Haus können künftig zwölf Schwerstkranke betreut werden. Jedes Einzelzimmer wird als Wohnzimmer eingerichtet und verfügt über ein Bad. Im Außenbereich sind etwa 15 Parkplätze geplant. Das restliche Gelände soll im kommenden Frühjahr zu einem Park gestaltet werden.

Eine Hospizgesellschaft, die aus dem Verein Lebenszeit hervorgeht, wird das Hospiz betreiben. Bernadette Kretschmer vom Verein hat jetzt gemeinsam mit Frank Lohse das Hospiz Advena in Leipzig besucht und dort viel Zuspruch für das Projekt in Leisnig erhalten. „Die Leipziger haben uns bestätigt, dass sie uns nicht als Konkurrenz sehen und sie haben uns Unterstützung angeboten“, sagt Bernadette Kretschmer. In der Großstadt gebe es eine Warteliste auf einen Platz im Hospiz. Auch von Menschen aus dem ländlichen Raum, aus dem sie eigentlich nicht weg wollen. Die Leisniger bieten künftig eine Alternative. Dass die gefragt ist, zeigen Anfragen von Patienten und Angehörigen, die der Verein Lebenszeit bereits jetzt erhält, obwohl das Haus noch nicht einmal steht.

Ein Problem hat der Verein aber noch. Ohne Spenden kann er das Projekt nicht stemmen und führen. Die fließen aber zurzeit recht spärlich. Finanzielle Unterstützung brauchen die 27 Mitglieder des Vereins und der Investor zum Beispiel für die Ausstattung der Zimmer, die jeweils etwa 1 000 Euro kostet. Außerdem übernehmen die Krankenkassen nicht die gesamten Kosten für einen Aufenthalt im Hospiz. Fünf Prozent – etwa 20 000 Euro pro Jahr – will der Verein dafür sammeln. (mit DA/sig/eg)

