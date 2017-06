Für gute Ausbildung ausgezeichnet Der Unternehmensverband der Metall- und Elektroindustrie Sachsenmetall ehrt den Betrieb für sein Engagement.

Bei KEK in Laußnitz wird eine gute Ausbildungsarbeit geleistet. © Rene Plaul

Der Unternehmensverband Sachsenmetall hat am Sonnabend die besten Lehrlinge und Ausbildungsbetriebe in Sachsen in Radebeul ausgezeichnet. Das Laußnitzer Metallbauunternehmen KEK GmbH erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Bester Ausbildungsbetrieb 2017 bis 500 Beschäftigte.“ Er musste sich nur der Profiroll Technologies GmbH aus Bad Düben und der Plauen Stahl Technologie GmbH geschlagen geben, die auf den ersten und zweiten Platz gewählt wurden. „Bei der Auswahl wurden die Ausbildungsquote sowie die Leistungen der Betriebe im Rahmen von Berufs- und Studienorientierung, Schulpatenschaften und die Betreuung während der Ausbildungszeit berücksichtigt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sachsenmetall.

KEK wurde 1991 gegründet und fertigt Edelstahl-Möbel für die Gastronomie sowie Labor-, Medizin- und Reinraumtechnik. 124 Menschen sind beschäftigt. (SZ/pre)

zur Startseite