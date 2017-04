Für Girls- und Boys-Day anmelden Viele Berufe stecken noch immer in der Geschlechterfalle. Um das zu ändern, können Jugendliche aus der Region einen Tag lang Firmen kennenlernen.

Viele Handwerksberufe sind heute noch reine Männersache. Das soll der Girls- und Boys-Day ändern. © Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V

Junge Frauen, die Autos lackieren oder bei der Feuerwehr arbeiten und Männer als Altenpfleger oder Erzieher? Obwohl es wie ein Klischee klingt, stecken viele Berufe oft noch in der Geschlechter-Falle. Das will seit Jahren eine Initiative des Bundesfamilienministeriums ändern. Deshalb findet am 27. April wieder der bundesweite Girls- und Boys-Day statt. Dabei können Jugendliche der fünften bis zehnten Klasse einen Tag lang Firmen in der Region kennenlernen – vor allem in Berufen, die sie vorher so nicht auf dem Schirm hatten.

Mädchen können Interessantes über Berufe in den Bereichen Handwerk, Technik, IT und Naturwissenschaften erfahren, sich praktisch austesten und weibliche Vorbilder und Frauen in Führungspositionen kennenlernen. Offen steht ihnen etwa ein Labor von B. Braun in Berggießhübel oder die Firma Selectrona in Dippoldiswalde. Jungen gewinnen Einblicke in die Branchen Erziehung, Bildung, Gesundheit, Soziales und Dienstleistung, beispielsweise bei der Alloheim-Seniorenresidenz in Kreischa, dem Wilsdruffer Advita-Pflegedienst oder beim DM-Drogeriemarkt in Pirna. (SZ)

Einen Überblick über die angebotenen Berufe in der Region geben die beiden Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de. Hier können Firmen noch Angebote einstellen und Interessenten ihren Platz verbindlich buchen.

