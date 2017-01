Für Frühlingsspaziergänge anmelden Wer an geführten Wanderungen teilnehmen möchte, sollte sich bereits jetzt entscheiden.

Bewohner von Neustadt und Umgebung können ab April ihre Wanderschuhe schnüren und bei der 14. Auflage der Frühlingsspaziergänge an zahlreichen geführten Wanderungen und Exkursionen in die Natur teilnehmen. Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft bietet auch im Jahr 2017 wieder geführte Wanderungen und Exkursionen in die sächsische Natur an.

Noch bis zum 3. Februar 2017 können sich Vereine, Gruppen und Verbände, aber auch Einzelpersonen aus dem Freistaat melden, die einen Spaziergang vorschlagen oder selbst führen wollen, teilt das Ministerium mit. Offizieller Auftakt für die Frühlingsspaziergänge wird am 29. April 2017 sein. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) wird sich dann gemeinsam mit naturbegeisterten Sachsen auf Wanderschaft begeben.

Im vergangenen Jahr waren Tausende von Wanderfreunden bei etwa 300 verschiedenen Wanderungen und Exkursionen im gesamten Freistaat unterwegs. (SZ)

