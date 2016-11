Für Frischemarkt muss neues Konzept her Der letzte Markt ist abgesagt. Händler und Kunden fehlen. Schon zum zweiten Mal sind Alternativen gefragt.

Als der Zunftbaum im Jahr 2011 im Ostrauer Gewerbegebiet gesetzt wurde, entstand die Idee für einen Frischemarkt. Jetzt kämpft Gewerbevereinsvorsitzender Bernd Sonntag mit seinem Vorstand darum, dass der Markt nicht stirbt. © André Braun/Archiv

Ein Schlachtfest sollte den letzten Ostrauer Frischemarkt in diesem Jahr zu etwas Besonderem werden lassen. Jetzt hat der Gewerbeverein den Markt im Gewerbegebiet abgesagt. Für den 19. November hatten sich einfach zu wenige Händler angemeldet. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von vier Jahren, dass der Vorstand um Vereinsvorsitzenden Bernd Sonntag nach neuen Ideen und Alternativen suchen muss. Denn nicht nur die Händler sind im Laufe der Zeit immer weniger geworden, auch die Kunden.

Dabei hatte alles so gut begonnen. Im Jahr 2011 wurde bei Hammer im Ostrauer Gewerbegebiet der Zunftbaum gesetzt. „Zu dieser Zeit haben wir uns erste Gedanken über einen Markt gemacht. Der damalige Vereinsvorsitzende Dieter Teichert wollte den Leuten aus der Region die Möglichkeit bieten, hier einzukaufen und nicht woandershin fahren zu müssen“, so Sonntag. Im Frühjahr 2013 öffnete der erste Markt. Zuerst als Samstags- später als Frischemarkt. Die Händler kamen zweimal im Monat. „Das erste halbe Jahr ist das gutgegangen. Dann wurden die Händler und Kunden immer weniger“, so der Vereinsvorsitzende. „Deshalb haben wir 2014 ausgesetzt.“

Ab vergangenem Jahr organisierte der Gewerbeverein den Markt erneut. Nun aber nur aller sechs Wochen. „Das lief auch ganz ordentlich“, meint Sonntag, obwohl nur etwa 15 statt wie im Anfangsjahr 20 bis 25 Händler ihre Produkte anboten. Dann kam der Einbruch. Die letzten drei Märkte bezeichnet der Vereinschef als erschreckend. Zwar hätten einige Händler zugesagt, seien aber nicht erschienen.

Ganz aufgeben will der Gewerbeverein die Frischemärkte nicht. Deshalb habe es auch schon erste Absprachen mit dem Vorstand gegeben. „Wir werden in den Wintermonaten nach Alternativen suchen“, so Bernd Sonntag. Dafür wollen sich die Vorstandsmitglieder auf anderen Märkten umsehen und mit neuen, aber auch bewährten Händlern ins Gespräch kommen. Möglicherweise sei für sie ein kompakter Vertrag, der alle Markttage umfasst, günstiger, als immer nur für einzelne Tage. Eine Vorkasse sichere dem Händler nicht nur das Standrecht an dem jeweiligen Tag, sondern könne auch dazu beitragen, Absagen zu vermeiden.

Beibehalten werden sollen sechs bis sieben Markttage pro Jahr und, dass es für eine Produktpalette nur jeweils einen Händler gibt. So könne eine gewisse Vielfalt gewährleistet werden. Auch das Kartoffelfest soll weiter gefeiert werden. „Egal wie“, meint Sonntag. Er und der Vereinsvorstand könnten sich außerdem vorstellen, die Märkte zu verschiedenen Themen zu organisieren oder an einem anderen Ort stattfinden zu lassen – zum Beispiel mitten in Ostrau, an der Eschkemühle.

Dabei ist der Gewerbeverein mit dem jetzigen Standort auf dem hinteren Parkplatz von Hammer keineswegs unzufrieden. Der Markt sei ein sehr verlässlicher und flexibler Partner, der auch kurzfristig reagiere, wenn zum Beispiel mehr Stellflächen für die Händler benötigt werden. Ziel sei es gewesen, Synergieeffekte von beiden Märkten zu nutzen. Das sei häufig auch gelungen.

Für die Zukunft sei es wichtig, dass der Frischemarkt sowohl für die Händler, als auch für die Kunden interessanter wird. „Jede Idee ist willkommen, die dazu beiträgt, dass der Markt nicht stirbt“, sagt Bernd Sonntag.

