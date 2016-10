Für Frieden und Freundschaft Zwei Linken-Politiker werden auf der Krim hofiert wie prominente Staatsmänner.

Auf der Krim allgegenwärtig: Man ist Russlands Präsident Putin dankbar für den Anschluss ans Mutterland. © reuters

Sie kennen ihn vielleicht noch nicht. In Russland ist der Abgeordnete jedoch landesweit bekannt. Dort zählt er längst zu den Meinungsmachern deutscher Politik und wird hofiert, als sei er Außenminister eines Schattenkabinetts. Der Abgeordnete der Linken Andreas Maurer ist in Russland populär.

Am Mittwoch kündigte die staatliche Nachrichtenagentur RIA eine Video-Brücke zwischen Moskau und der Hauptstadt der Krim Simferopol an. „An die Bürger Europas. Wahrheit über die Krim. Realität statt Mythen“ heißt die Veranstaltung. Maurer und Kollege Martin Dolzer von der Hamburger Die Linke sollten von ihren Eindrücken auf der Krim berichten. Maurer weilt in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal auf der Halbinsel. Mehr als 100 Staaten der UN erklärten deren Einverleibung nach Russland für nichtig.

Nicht jedoch der 46-jährige Russlanddeutsche aus Kasachstan. Deswegen und „weil er kein Blatt vor den Mund nimmt“, wird er in Russland auch geliebt, würdigte Moskaus Propagandasender RT den Volksvertreter. Maurer hält den Anschluss der Krim für legitim. Selbstverständlich ist er auch ein flammender Anhänger Wladimir Putins. Er warnt dementsprechend vor den Folgen der Sanktionen gegen Russland.

Maurer ist kein Abgeordneter, der auf den hinteren Bänken des Bundestags hockt. Der Ex-Briefzusteller ist Fraktionsvorsitzender, allerdings in der Stadtverordnetenversammlung von Kwakenbrjuk – so schreibt sich das niedersächsische Quakenbrück auf Russisch. „Das Parlament des deutschen Quakenbrück stimmt über die Anerkennung der Krim ab“, titelte die Regierungszeitung Rossiskaja Gaseta bei Maurers letztem Besuch im Frühsommer. Damals muss es nach russischem Brauch recht locker zugegangen sein, glaubt man russischen Medien.

Der 13 000-Seelen-Ort vor den Toren Osnabrücks entwickelt sich seither aus russischer Perspektive zu Niedersachsens neuem Gravitationszentrum. Schon im eigenen Interesse werden historische Bedeutung und kulturelle Leistung gerne ein wenig aufgewertet. Als Maurer bei den Gemeindewahlen im September mit 20 Prozent für die Linke wiedergewählt wurde, frohlockte RT: „Das kommt bei Wählern an: Russlandfreundlicher Linken-Politiker räumt bei Niedersachsen-Wahl ab“. Maurer versäumt es auch nicht, den Freunden im Osten eins aufs andre Mal zu versichern: Alles werde er tun, „um die illegalen Sanktionen gegen die Krim aufzuheben“.

Fraktionschef Maurer weilt übrigens zur selben Zeit wie Wladimir Putin auf der Krim. Maurer versichert den Gastgebern zuversichtlich, Deutschlands „antirussische Medienfront“ sei im Bröckeln. Die Zeichen stünden günstig. Immer mehr Unternehmer äußerten schließlich Unmut über die Sanktionen. Maurer ist nicht nur in russischen Medien gern gesehen. Auch bei deutschen Verschwörungstheoretikern wie Jürgen Elsässer und Ken Jebsen aus dem Übergangsfeld zwischen rechts und links ist er zuweilen zu Gast.

Maurers Begleitung, der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete, Martin Dolzer, kümmert sich unterdessen als Sprecher bei den Linken um Frieden und Homosexualität. Zum Frieden steuerte er außer Standards von „westlicher Aggression“ und „ukrainischem Faschismus“ nichts bei. Aufhorchen ließ unterdessen eine einfühlsame Auslegung zum Umgang mit sexuellen Minderheiten in Russland. Die Gesellschaft hätte noch nicht den zivilisatorischen Stand erreicht, solche Fragen neutral anzugehen, so Dolzer. Noch brauche Russland Zeit zum Wandel. Ob aber die nachhinkende Entwicklung Hetze und Diskriminierung staatlicherseits rechtfertigt? Dolzer befindet: Berlins Kritik an Moskaus Schwulenpolitik sei letztlich auch nur eine „Instrumentalisierung“, um dem Kreml eins auszuwischen.

