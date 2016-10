Für Fischfans ist Limmritz ein Muss Zum 25. Fischerfest gibt es in Limmritz nicht nur Forellen zu kaufen. Bei vielen Gästen hat die Veranstaltung Tradition.

Klaus und Ute Uhlig, die jetzt gemeinsam in Chemnitz wohnen, kommen extra zum Fischerfest in die alte Heimat von Ute Uhlig. An Fischbrötchen kommen die beiden nicht vorbei. © Dietmar Thomas

Reger Trubel herrscht auf der Wiese vorm Eisenbahnviadukt in Limmritz. An einem Stand mit Fischbrötchen steht eine lange Schlange. An anderen Ständen und an Verkaufswagen gibt es Kuchen, Getränke, Spielzeug und anderes mehr. Auf einem Karussell können Kinder Runden drehen und sich vergnügen. In Limmritz wird Fischerfest gefeiert.

„Es ist diesmal das 25. Fest“, sagt Jörg Schneck. Er ist der Inhaber der Forellenzuchtanlage im Töpelwinkel und auch der Anlage in Limmritz. Hier wird der Fisch verkauft. Weil die Schnecks ihre Waren vermarkten wollten, fingen sie nach der Wende an, in Limmritz ein Fischerfest zu veranstalten. Sie begannen klein. Das Fest kam bei den Kunden gut an. Es vergrößerte sich von Jahr zu Jahr.

Rolf und Barbara Moser aus Döbeln sind schon öfter beim Fest gewesen. „Ich war als Kind und Jugendlicher immer in Limmritz“, erzählt er. Mosers freuen sich über das schöne Wetter und den frischen Fisch, den es hier gibt.

Annelies Deml hatte früher ein Wochenendhaus in Limmritz. Sie und Gertraud Petzsch kommen jedes Jahr zum Fischerfest. „Es ist immer schön“, sagt Annelies Deml.

Ebenfalls jedes Jahr auf dem Fest ist Edith Klim aus Hartha. Um nach Limmritz zu gelangen, ist sie von Hartha in 35 Minuten an der Zschopau entlang gelaufen. Danach hatte sie sich eine Stärkung verdient.

Wenn sie es einrichten können, kommen auch Regina und Hartmut Kretsch sowie Ursula Schramm jedes Jahr zum Fischerfest. Alle drei wohnen in Döbeln. „Es ist Tradition und eine einmalige Atmosphäre“, sagt Regina Kretsch. „Der Fisch schmeckt uns wunderbar.“

