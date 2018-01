Für entspannte Babys In Striesen gibt es jetzt eine neue Osteopathiepraxis, die sich um die Bedürfnisse von Kindern und Eltern kümmert.

Anja Eichhorn erfüllt sich mit der Praxis einen Traum. © Christian Juppe

Das Baby schreit und schreit. Das kann Eltern ganz schön an die Nerven gehen. Schuld daran sind oft Verrenkungen in der Nacken- oder Rückenmuskulatur, entstanden bei der Geburt. Eine Alternative für Eltern, die Hilfe brauchen, kann Osteopathie sein. Im neuen Striesener Babyzentrum Laviva auf der Maystraße behandelt die Chefin Anja Eichhorn die kleinen Patienten selbst. Eichhorn ist Mutter dreier Kinder und gelernte Physiotherapeutin und Osteopathin. „Da der Geburtsvorgang für Neugeborene eine große Belastung darstellt und Komplikationen wie Frühgeburt, Wehenhemmer oder Kaiserschnitt nicht spurlos an den Kleinen vorübergehen, können Funktionsstörungen vor, während und direkt nach der Geburt entstehen“, sagt sie. Das kann sie behandeln. Die Eltern kommen mit ganz unterschiedlichen Sorgen zu ihr und ihren Kollegen. Trinkschwierigkeiten, Spucken nach den Mahlzeiten, Schlafstörungen – oft genügen ein paar Behandlungen, und es bessert sich, sagt sie.

Die Praxis ist spezialisiert auf Schwangerschaft, Babys und Frauenheilkunde. Neben Anja Eichhorn arbeiten auch Hebammen im Striesener Team. Sie betreuen die Frauen und Familien vor, während und nach der Geburt. Sie bieten Vor- und Nachsorge sowie Rückbildungsgymnastik an.

Damit die Mütter während der Schwangerschaft fit bleiben oder danach schnell wieder werden, stehen auf dem Kursplan von Laviva auch Bauchtanz, Yoga und Qigong. Das Autogene-Training richtet sich an alle, die nach Entspannung vom Alltag suchen, erklärt Praxis-Inhaberin Anja Eichhorn. Neben dieser Praxis gibt es unter anderem die Osteopathen von „Feingefühl“ auf der Lockwitzer Straße und in der Praxis 111 auf der Wittenberger Straße.

