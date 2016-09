Für Eltern wird es teurer Die Stadt passt die Beiträge in den Kindereinrichtungen an. Wie fast immer nach oben. Schon jetzt werden weitere Erhöhungen angekündigt.

Gut, aber teuer – die Betreuung in einer Lommatzscher Kindereinrichtung wie hier an der Raubaer Straße. © Gerhard Schlechte

Wer sein Kind oder seine Kinder in einer Krippe, einem Kindergarten oder dem Schulhort in Lommatzsch betreuen lässt, hat ab Januar nächsten Jahres weniger Geld in der Familienkasse. Denn die Elternbeiträge werden mal wieder erhöht. Der Stadtrat beschloss jetzt die neuen Beitragssätze. Demnach kostet eine neunstündige Betreuung in der Kinderkrippe ab Januar für das erste Kind 194,28 Euro, das sind 22 Euro monatlich mehr als bisher. Alleinerziehende zahlen für die gleiche Leistung 182,28 Euro. Bisher waren es 165,27 Euro. Für eine neunstündige Betreuung im Kindergarten erhöht sich der Elternbeitrag für das erste Kind um gut elf Euro auf jetzt 128,62 Euro. Im Hort hingegen wird es etwas billiger. Für sechs Stunden zahlen die Eltern jetzt knapp zwei Euro im Monat weniger.

Die Elternbeiträge berechnen sich nach den anfallenden Betriebskosten und werden jährlich angepasst. Dabei können den Eltern als Beiträge in der Krippe maximal 23 Prozent, in Kindergarten und Hort maximal 30 Prozent der Kosten aufgebürdet werden. Die Stadt Lommatzsch schöpft diesen Spielraum voll aus.

Diesmal deutliche Erhöhung

„In den letzten Jahren stiegen die Betreuungskosten moderat, und die Stadt Lommatzsch befand sich mit ihren Kostensätzen eher im unteren Mittelfeld der Kommunen im Landkreis. Nun mussten wir erstmals aufgrund deutlich gestiegener Kosten die Gebühren für die Krippe und Kita sehr deutlich erhöhen“, sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP). Die Gründe für die Steigerungen der Kosten im Jahr 2015 seien vielfältig und nicht nur auf einen „Preistreiber“ zurückzuführen. Einen Schwerpunkt bildete der Neubau von Krippengruppenräumen auf der Raubaer Straße. „Die Baukosten für die Krippenräume selbst flossen natürlich nicht in die Gebühren ein, nur der damit verbundene Mehraufwand in den Betriebskosten spielte eine Rolle“, so die Amtschefin. Die im Jahr 2014 neu entstandenen Krippenräume in der Raubaer Straße erhöhten den Reinigungsaufwand in der Krippe. So müssten je zwei Flure, je zwei Schlaf-, Wasch- und Gruppenräume zusätzlich gereinigt werden. Dieser Mehraufwand schlage sich in den Betriebskosten des Jahres 2015 nieder.

Ab September 2015 war für die Kita zudem die Absenkung des Betreuungsschlüssels zu beachten. Durfte bis dahin eine Erzieherin 13 Kinder betreuen, waren es ab September nur noch 12,5 Kinder.

Auf diese Weise lasse sich die Betriebskostenerhöhung für das Jahr 2015 mit höheren Elternbeiträgen ab Januar 2017 erklären. „Auch für die nächsten Jahre gehen wir leider von deutlichen Kostensteigerungen aus. Ein Kostentreiber wird dabei die Verbesserung der Betreuungsqualität sein, die aufgrund der weiteren Absenkung der Betreuerschlüssel erfolgt“, bereitet die Bürgermeisterin die Eltern auf weitere Einschnitte vor. Ab September 2016 verringerte sich der Betreuungsschlüssel in der Kita weiter. In den Jahren 2017 und 2018 werde sich schrittweise der Betreuungsschlüssel in der Krippe von sechs auf fünf Kinder pro Erzieherin absenken. Es gäbe aber für alle Eltern mit drei und mehr Kindern auch erfreuliche Nachrichten. Ab dem dritten Kind sei die Betreuung kostenlos. Diese Entlastung sei nur möglich, da der Kreistag die Anpassung der Absenkungsbeiträge im Landkreis Meißen im Juni 2016 beschlossen hat. Das bedeute, dass der Kreis für die Städte und Gemeinden die Elternbeiträge für diese Kinder übernehme, unabhängig vom Verdienst der Eltern.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Kosten sind die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Die Stadt betreibt ihre Kindereinrichtungen selbst, die Angestellten werden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Rückwirkend ab März dieses Jahres wurden die Gehälter um 2,40 Prozent erhöht. Ab Februar 2017 gibt es nochmals 2,35 Prozent mehr, insgesamt also 4,75 Prozent.

