Für einen Tag wieder Kurort sein

Die Villa Habsburg macht wieder auf. Zumindest für einen Tag nimmt der einst schmucke Kurort-Bau von Bad Oppelsdorf seinen alten deutschen Namen wieder an. Bekommt sogar ein Café und ein Orchester. Normalerweise steckt in dem heute eher schmucklosen Gebäude an der Ulica Kasztanowa in Opolno-Zdrój der Dorfclub. Mit PC-Arbeitsplätzen, Kinderspielen, Sitzecke. Doch am 17. September wird hier an alte Zeiten erinnert. An „Vor 100 Jahren in Opolno“, als der heute 1 000 Einwohner zählende Ortsteil von Bogatynia noch reichlich Kurgäste empfing.

Erstmals gestalten Einheimische zusammen mit viel Unterstützung aus dem nahen Jasna Góra (Lichtenberg) ein kleines Dorffest. Und bei dem steht die Geschichte im Mittelpunkt. Die deutschen Kurortjahre mit jährlich um die 1 000 Kurgästen, die im Kaiserbad, Albertbad, dem Annen- oder Josefsbad für ihre Gesundheit in Wasser- oder Moorbäder stiegen.

Die Initiative zur nachmittäglichen Veranstaltung geht aus von Frauen und Männern, die schon seit Jahren Projekte für ihre Heimatregion stemmen. Unter ihnen sind die Geologin Marzena Szkudlarek und die Bergbauingenieurin Ma³gorzata Wójcicka-Milewska. Beide arbeiten beim Kraftwerks- und Tagebauunternehmen Turów, das große Teile von Opolno-Zdrój abbaggern wird. Die Frauen gehören aber auch zum Verein „Wir helfen“, der mit Mitteln des Mutterkonzerns PGE ehrenamtliche Projekte unterstützt. Aktuell haben die beiden zweimal 5 000 Z³oty von PGE bekommen. Einmal für einen kleinen Findlings- und Fossilienpark, der in Jasna Góra entsteht und am Sonnabend dort eröffnet wird. Und dann für das Teilstück einer Wanderroute, das Jasna Góra und Opolno verbindet, für das Fest am 17. September und für eine Fahrradhütte, die neben Opolnos Kirche aufgestellt und hoffentlich am Sonnabend eingeweiht wird, erzählt Marzena Szkudlarek.

Sie hatte die Grundidee für all die Aktionen. „So ist es oft“, erzählt ihre Vereinskollegin Ma³gorzata Wójcicka-Milewska. „Sie denkt sich etwas aus und, ich spinne es fort. So wie mit dem Grammophon.“ Das soll zum Dorffest Kaffeehausmusik der 20er Jahre spielen. Wenn es wirklich kommt und auch noch funktioniert.

Das Dorffest, das seinen Blick in die Kurortzeiten richtet, hat sich von einer zweistündigen Nachmittagsaktion quasi zu einer Art Ganztagsveranstaltung ausgewachsen. Przemys³aw Kiœlak, der 30 Jahre junge neue Ortsvorsteher von Opolno, erzählt mit viel Begeisterung von allem, was sich rundherum so ergeben hat.

Schon um 9 Uhr startet eine Wanderung am ehemaligen Bahnhof in Bogatynia. Auf zwölf Kilometern führt sie über Markocice (Markersdorf), dann auf einem alten Schmugglerweg nach Jasna Góra und schließlich zur Kirche nach Opolno. Tafeln begleiten die Tour und informieren, nur auf Polnisch, aber mit vielen Fotos, historischen Ansichten und Landkarten, über Geschichte, Bauwerke und Besonderheiten. Marzena Szkudlarek und ihre Mitstreiter vom Verein „Wir helfen“ haben die Route ausgewiesen, die Tafeln gestaltet. Das letzte Stück ab Jasna ist gerade fertig geworden und wird am Wochenende eröffnet.

14 Uhr wird im ehemaligen Lichtenberg der Findlingspark eingeweiht. Aus dem Kraftwerk Turów kamen dafür große Steine – von Basalt bis Gneis. Auch ein versteinerter Baum ist darunter. Die Anlage soll künftig unter anderem Schulkindern geologisches Wissen vermitteln. Und weiter wachsen. „Wir haben den Bergleuten gesagt, wenn ihr einen Stein findet, den ihr nicht brauchen könnt, gebt ihn uns“, erzählt Ma³gorzata Wójcicka-Milewska. Am späteren Nachmittag läuft dann das Dorffest im 3,5 Kilometer entfernten Opolno. Das Bergmannsblasorchester vom Kraftwerk Turów wird spielen. Und manch einer unkt, dies sei doch wie beim Untergang des Schiffes Titanic. Da musizierte die Kapelle, bis der Dampfer versunken war. Und nun begleiten die Musiker die Abbaggerung von etwa 100 Häusern in Opolno-Zdrój.

Ortsvorsteher Przemys³aw Kiœlak sieht das etwas anders. Er ist froh, dass endlich was passiert im Dorf. Für ihn ist es dennoch ein bisschen paradox. „Ich lebe seit 30 Jahren hier. Und jetzt, wo Häuser verschwinden und der Tagebau kommt, interessieren sich die Leute plötzlich für die Geschichte und erforschen ihre Gebäude.“ Und so sei das Engagement der Einheimischen für das Dorffest wirklich gut. Vor allem der Verein „Unser Opolno“ bringe sich ein. Gemeinsam will man Kuchen backen, Limonade herstellen, eine Ausstellung präsentieren. Auf der zeigen 115 historische Fotos, gefunden bei alten Sammlern, Ansichten vom Kurort Bad Oppelsdorf – von mondänen Badehäusern bis hin zur schlammbedeckten nackten Dame in der Wanne. Mit Unterstützung des Oberlausitzer Zeichners Horst Pinkau wurden Tassen gestaltet, die alte Ansichten von Bad Oppelsdorf zieren und zum Fest für 15 Z³oty oder vier Euro verkauft werden. Auch Abzüge der Postkarten können die Besucher erwerben, zudem schlesische Oblaten essen. Und an einem Spiel teilnehmen, bei dem der Ort erkundet wird. Ein Gedicht – auf Deutsch und Polnisch nachzulesen – führt die Teilnehmer zu mehreren Gebäuden. Und zwar zu solchen, auf denen noch zu sehen ist, in welchem Jahr das Haus errichtet wurde. Die gilt es zu notieren. Einige Ziffern ergeben dann den Code für das Schloss einer Schatztruhe. Die darf öffnen, wer immer glaubt, die richtige Nummernfolge zu haben. In der Truhe sind kleine Überraschungen versteckt.

Die Erlöse aus Tassen-, Karten- und Kuchenverkauf sollen übrigens in ein neues Projekt fließen. Die Macher wollen davon Bänke kaufen für die neue Wanderroute.

