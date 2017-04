Für einen Sommer auf der Bühne stehen

Die zehnjährige Jasmin Wehner ist ebenfalls schon zum zweiten Mal dabei. Ihre Familie geht sehr oft ins Theater und sie wollte das auch einmal selbst probieren. Also ging sie zum Casting und wurde prompt angenommen. Im letzten Jahr durfte sie mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Justin als Kinder von Prieber das Stück eröffnen. Wenn sie das ihren Freunden erzählt, staunen die immer sehr, sagt sie stolz. Ihr gefallen besonders die Sprechrollen. Immerhin säßen da bis zu 1200 Gäste vor ihnen und das sei ein tolles Gefühl. Dabei war Jasmin früher ein eher ruhiges Kind, erzählt Mutter Sandra. Das habe sich geändert, seit sie am Theater mitspielt. Bei den Proben dürfen Familienangehörige nicht dabei sein. Das fördere das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit der Kinder ungemein. Angst hat Jasmin jedenfalls keine. „Die Schauspieler machen uns Mut“, sagt sie. Diesmal darf sie in einer Kampfszene mitmachen, bei der sie auch Waffen verwenden. „Das ist geil“, lautet ihr kurzer Kommentar. (es)