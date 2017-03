Für einen neuen Spielplatz Bei Tomogara kann man derzeit eine besondere Spende abgeben. Da lassen sich die Mitglieder nicht lange bitten. Schließlich lockt eine tolle Belohnung.

Bei Tomogara in Kamenz sind derzeit Blutspender wollkommen © dpa / Franziska Kraufmann

„Geppi“ und „Spinne“ auf der Liege. Angezapft vom Haema Blutspendedienst. Trotzdem lachen die beiden bekannten Gesichter des Tomogara-Vereines Kamenz in die Kamera. Ganz entspannt. Müssen sie auch – sie haben schließlich Vorbildwirkung. Seit 6. März heißt es „Herzblut Verein“ im Sport- und Freizeitzentrum an der Bautzner Straße in Kamenz.

Bereits seit 1996 engagiert sich der Tomogara Ryu im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und bietet in seinem eigenen Sport- und Freizeitzentrum vielfältige Möglichkeiten sich aktiv sportlich zu beschäftigen. Aber auch für alle anderen Altersgruppen werden verschiedene Angebote bereitgehalten. Zur Gestaltung des Außenbereiches und für einen neuen Kinderspielplatz ist nun die Unterstützung vieler gefragt. Mit einer Blutspende kann man doppelt helfen: Das Blut kommt Kranken und Verletzten zugute. Die Aufwandsentschädigung für die Blutspende fließt diesmal in die Vereinskasse und wird für die Anschaffung von Baumaterial verwendet.

Kein Wunder, dass sich die Altvorderen natürlich nicht lange bitten lassen mussten. Und so funktioniert es: Am 20. März oder 3. April einfach ins Tomogarazentrum kommen und beim Haema -Blutspendetermin mitmachen! Für jeden Erstspender, der auch wirklich spendet, legt die Haema dann ganze 20 Euro in das Sparschwein des Projektes. Wer möchte, kann dazu seine Aufwandsentschädigung auch freiwillig selbst für das Projekt zur Verfügung stellen.

Spenden kann jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren mit einem Mindestkörpergewicht von 50 Kilogramm. Mitzubringen ist lediglich der gültige Personalausweis. Am Tag der Spende sollte man ausreichend essen und trinken. Die Spende an sich dauert nur etwa zehn Minuten. Einplanen sollte man jedoch für die Aufnahmeuntersuchung und die Nachsorgezeit mindestens eine Stunde Zeit. Und weil am Ende so viel wie möglich Geld für den neuen Spielplatz zusammenkommen soll, trommelt die komplette Tomogara-Mannschaft nun noch einmal so richtig. Da es das Geld nur für Erstspender gibt, sind neue Gesichter gern gesehen. „Mein Blut für meinen Verein“, schrieben Jan „Geppi“ Geppert und Gerd „Spinne“ Müller schon mal stellvertretend stolz auf der Facebook-Seite. Das traf den Nerv der Fans. (if)

Spendetermine bei Tomogara Kamenz : Montag, 20. März, und Montag, 3. April, jeweils 14 bis 19 Uhr.

