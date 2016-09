„Für einen Goethe, war’s gar nicht schlecht …“ Brauerei und SZ holen Puppenspielerin Cornelia Fritzsche zu „Bier & Kultur“ nach Radeberg. Mit einem besonderen Faust.

Goethes Faust im Arbeitsamt? Bei Cornelia Fritzsche und Frank Weiland wird das möglich. In ihrem Puppen- und Schauspiel „Faust Maßnahme“, am 30. September bei „Bier & Kultur“ in der Radeberger Brauerei. © PR

Wenn sie an die Reaktionen des Publikums denkt, muss Cornelia Fritzsche durchaus schmunzeln. Im Erzgebirge hörte die bekannte Dresdner Puppenspielerin vor einiger Zeit von jugendlichen Besuchern zum Beispiel mal: „Dafür, dass es Goethe war, war’s eigentlich gar nicht so schlecht …“ Darüber kann sie sich noch immer hörbar amüsieren. Und in Dresden kam eine Frau nach der Vorstellung zu ihr und schwärmte: „Endlich habe ich diesen Faust mal verstanden.“

Ja, der gute alte Altmeister Goethe – und vor allem sein Faust – stehen mitunter als erschreckend großes Denkmal in der Landschaft. Und gerade das reizt Schauspieler und auch Puppenspieler natürlich. Nämlich zu zeigen, was an Spannendem und Klugen, vor allem aber auch, was an Aktuellem in diesem Text steckt. Im Faust. Deshalb hat Cornelia Fritzsche den Faust aus seiner bekannten, leicht miefigen Studierstube geholt. Ein Mix aus Puppenspiel und Schauspiel, und wohl auch eine Mischung aus Faust und politischem Kabarett. Eine spannende Idee in jedem Fall. Und die Radeberger können sich Ende September davon überzeugen. Denn die Radeberger Exportbier-Brauerei und die Rödertal-SZ holen Cornelia Fritzsches Stück „Faust-Maßnahme“ nun in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier & Kultur“ ins Conrad-Brüne-Haus der Brauerei.

„Unser Faust spielt auf dem Arbeitsamt“, verrät Cornelia Fritzsche schon mal vorab. Und dass diese Idee durchaus voller ironischem Witz, mitunter auch Sarkasmus steckt, ist ihr dabei deutlich anzumerken. Sie und ihr Partner in diesem Stück – der Dresdner Schauspieler Frank Weiland – schlüpfen an diesem Abend in die Rollen einer arbeitslosen IT-Managerin und eines ebenfalls auftraglosen Malermeisters. „Wir bekommen vom Amt die Aufgabe, uns mit dem Faust zu befassen, sonst wird uns das Geld gestrichen“, beschreibt Cornelia Fritzsche. Und fügt bissig an: „In Ämtern denkt man sich ja mitunter für die Betroffenen wirklich sehr eigenwillige Dinge aus.“

Herausgekommen ist dabei jedenfalls ein Faust, der so wohl bisher noch auf keiner Bühne zu erleben gewesen sei. Ein Faust, vor dem niemand Angst haben muss, dass er zu anstrengend oder staubig-klassisch daherkommt, verspricht die Dresdner Puppenspielerin. „Wir haben eine Menge Text herausgestrichen und viel von Heute dazugetan“, bringt sie die gepfefferte Würzmischung auf den Punkt. Eine Mischung aus goetheschem Text und Puppenspiel-Faust, sagt sie.

Puppenspielfans und Fans hintersinniger Texte sollten sich den Abend im Brüne-Haus jedenfalls nicht entgehen lassen! Und dass Cornelia Fritzsche eine Menge Fans in Radeberg hat, zeigt sich auch an der Nachfrage nach den Tickets. Und tatsächlich ist die Dresdnerin ja auch keine wirklich Unbekannte in Radeberg. Bei den Schlosskaspereien – dem beliebten Puppenspiel-Festival auf Schloss Klippenstein – war sie regelmäßig zu Gast. Für „Kleine“ und auch für „Große“. Mit ihrer bekannten Puppe, der Ratte namens Ursula von Rätin.

Doch bei allem „Entstauben“, eines wird auch dieser ganz besondere Faust in sich tragen: Die Frage, wonach wir Menschen eigentlich suchen. Genau das ist es ja auch, was wohl den guten alten Goethe damals umgetrieben hat. Die Suche nach dem Sinn? Die Suche nach Erfüllung? Und wobei eigentlich? Erfüllung in der Arbeit oder in der Liebe oder, oder, oder?

Es wird ein intelligenter Abend und ein unterhaltsamer Abend noch dazu. Das ist versprochen. Ein Abend mit einem Faust, der ganz neu und letztlich doch irgendwie ganz der Alte sein wird. Und wer weiß, welch amüsante Reaktionen Cornelia Fritzsche dann im Anschluss an diesen Abend bei „Bier & Kultur“ in Radeberg sammeln kann.

„Faust Maßnahme“ mit Cornelia Fritzsche und Frank Weiland am 30. September, 19.30 Uhr bei „Bier & Kultur“ im Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Brauerei. Tickets für 18 Euro ab sofort im Vorverkauf Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr in der Radeberger Brauerei, telefonisch unter 03528 454260 oder auch per Mail unter info@radeberger.de bestellen.

zur Startseite