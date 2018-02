Für einen drogenfreien Wiener Platz Vor dem Hauptbahnhof soll es sicherer werden. Später auch in der gesamten Stadt.

Polizei-Einsatz am Wiener Platz. © Christian Juppe

Der Wiener Platz ist als Schwerpunkt für Drogenhandel bekannt. Mit umfassenden Maßnahmen will die Stadt gegensteuern und sie später auf andere Brennpunkte ausweiten. An diesem Donnerstag soll der Stadtrat ein Paket beschließen, das für dieses Jahr gut 370 000 Euro kostet. Rund 600 der knapp 2 000 Drogendelikte im Jahr 2016 entfielen auf das Polizeirevier Mitte, das auch für die Gegend um den Hauptbahnhof zuständig ist. Immer mehr Jugendliche und Ausländer werden beim Kauf und Handel von Drogen erwischt. Noch sei das Problem in den Griff zu bekommen, sagt Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke), wenn daran gearbeitet wird, den Sumpf auszutrocknen.

Einerseits sollen Polizisten und der Vollzugsdienst der Stadt verstärkt Streife laufen. So werden Straftäter abgeschreckt und wenn nicht, gestellt. Parallel sollen Sozialarbeiter für Konsumenten ansprechbar sein und sie aus dem Drogenmilieu holen. Außerdem ist der Plan, den Wiener Platz zu beleben. Dazu gehören Veranstaltungen zur Prävention, etwa eine künstlerische Gestaltung der prägnanten Stellen wie Haltestellen, um Dealer zu verdrängen.

Zudem könnte die Fahrbibliothek dort eine Haltestelle einrichten. Gedacht sind auch LED-Wände und eine haushohe Videoinstallation, Spiel- und Sportgeräte wie eine Minikletterwand, Grünflächen mit Patenschaften, WLAN-Hotspots, um mehr „normales“ Leben auf dem Platz zu haben. In das Konzept sollen auch die Eigentümer leer stehender Gebäude und Grundstücke einbezogen werden. Händler und Anwohner werden aufgefordert, Drogenhändler anzusprechen, um sie zu vertreiben.

Sobald das Konzept greift, ist ein stadtweites Präventionsprogramm geplant. Darin sollen die Erfahrungen vom Hauptbahnhof einfließen, aber immer auch die Besonderheiten der jeweiligen Brennpunkte. Die Sozialarbeiter sollen dann stadtweit eingesetzt werden können, je nachdem wo der Bedarf gerade besteht. Das Projekt soll über viele Jahre laufen, damit es überall wirksam werden kann. (SZ/awe)

zur Startseite