Für einen bemerkenswerten Auftritt Weißeritzpark und Landratsamt gehören zu den Kunden von Schonke-Werbung. Jetzt feiert die Firma ein Jubiläum.

Werbung ist ihr Geschäft: Annett Bouchard (l.) und Mandy Büttner von der Freitaler Firma Schonke-Werbung. © Egbert Kamprath

Freital. Mandy Büttner sitzt auf einem gepolsterten Rollbrett und schiebt sich mit ihren Füßen Stück für Stück an einem weißen VW-Transporter vom Hinterrad zur Tür. Dabei streicht sie mit einer Rakel eine blaue Folie an der Karosserie fest. Dann nimmt die junge Frau einen Cutter und schneidet am Radkasten den Überstand ab.

Jeder Handgriff sitzt. „Nach 18 Jahren Berufserfahrung sollte das auch so sein“, sagt die 33-Jährige und lacht. „Das Arbeiten mit Folien ist meine Leidenschaft.“ Mandy Büttner, die für das DRK in Freital auch schon ganze Busse beklebt hat, ist Geschäftsführerin und Inhaberin der Firma Schonke-Werbung an der Rabenauer Straße in Freital-Hainsberg. 2010 ist die Werbetechnikerin, die in Kreischa wohnt, in das Unternehmen gekommen, fünf Jahre später hat sie es übernommen.

„Ich musste die Firma schweren Herzens aus gesundheitlichen Gründen abgeben“, sagt Annett Bouchard. Im April 1992, als sie noch Schonke mit Nachnamen hieß, hatte sich die Gebrauchswerberin, die Ende der Achtziger bei der HO gelernt hatte, selbstständig gemacht. Sie war damals im Lichtpaus-Copy-Shop Böckler in Freital angestellt. Der Laden brummte. Als die Inhaberin das Geschäft aus Altersgründen aufgab, wollte es Annett Bouchard übernehmen. Es gab dabei nur ein Problem: Der Mietvertrag lief aus, sie brauchte binnen vier Wochen neue Räume.

Die Rettung nahte in Form eines Kunden, dem sie zufällig von der Notlage berichtete. Weil dieser selbst gerade auf der Suche nach Geschäftsräumen in Freital war, nahm er sie mit auf eine Tour durch die Stadt. In der Glas- und Kunststofftechnik GmbH wurde sie fündig. Und dort, auf zwei Etagen in einem Nebengebäude, ist die Schonke-Werbung bis heute.

„Ich wollte mehr als nur Kopien herstellen, das Gestalten gefiel mir“, erinnert sich Annett Bouchard. Was sie nicht wusste: Um einen solchen Handwerksbetrieb zu führen, brauchte sie zu jener Zeit einen Meisterbrief. „Den machte ich dann nebenher“, erzählt sie. Seit Februar 1995 ist sie Meisterin als Schilder- und Lichtreklamehersteller und arbeitet heute im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer mit.

Schonke-Werbung, derzeit mit sechs Mitarbeitern, etablierte sich als Auftragnehmer sowohl für private als auch kommunale Unternehmen. Die Freitaler Firma sorgt für bemerkenswerte Auftritte im Sinne des Wortes, zum Beispiel für den Weißeritzpark, die Technischen Werke Freital und das Landratsamt. Einer der bislang exklusivsten Aufträge kam vom Bürotechnik-Riesen Schröder Systeme, der sich eine Lounge im Dynamo-Stadion ausgestalten ließ – und zwar komplett vom Fußboden über eine Küche bis hin zur Bekleidung des Personals. „Da gab es kein Limit“, sagt Annett Bouchard.

Damals gehörte ihr noch der Laden, nun feiert die 51-Jährige am 31. Januar als Angestellte den 25. Geburtstag von Schonke-Werbung – mit einer Chefin, die einst ihre Angestellte war. Beide Frauen haben mit dieser Konstellation kein Problem. „Ich bin froh, dass mein Unternehmen weiterlebt“, sagt Annett Bouchard. „Und sie stärkt mir den Rücken“, sagt Mandy Büttner.

Dann widmet sie sich wieder der blauen Folie. Um die vier Stunden wird es dauern, bis das Firmenfahrzeug ringsum ein neues Outfit hat, entworfen und ausgeführt von Schonke-Werbung in Freital.

zur Startseite