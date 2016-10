Für eine saubere Elbe Ein Freitaler Planungsbüro wird in diesem Jahr 25 – und macht sich mit einem Großauftrag aus Dresden das größte Geschenk.

Ellen Werner leitet das Freitaler Büro von Born/Ermel. Die Planer haben sich auf Arbeiten zum Umweltschutz spezialisiert. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. 18 Millionen Euro – so schwer ist das Bauvolumen, das Büroleiterin Ellen Werner und ihre 14 Mitarbeiter gerade zu betreuen haben. In der Kläranlage in Dresden-Kaditz wird die biologische Reinigung erweitert und das Freitaler Planungsbüro Born/Ermel ist mittendrin. Im Auftrag der Dresdner Stadtentwässerung haben sie das Mammutprojekt geplant, die Ausschreibung vorbereitet und leiten nun die Bauarbeiten. Ende 2017 soll alles fertig sein.

Mit dem Projekt hat sich das Büro das größte Geschenk zum Jubiläum gewissermaßen selbst gemacht. Seit 1991, also seit 25 Jahren, existiert es – zunächst auf der Poisentalstraße, dann an der Leßkestraße und heute etwas versteckt in einem Eigenheimgebiet in Potschappel. Spezialisiert sind die Freitaler Ingenieure, die zu einem Büroverbund mit Hauptsitz in Achim bei Bremen gehören, auf Vorhaben des Umweltschutzes. Sie planen Projekte, mit denen Trinkwasser aufbereitet, Altlasten saniert, Energie eingespart – oder eben Abwasser gereinigt werden kann.

Mit den derzeit laufenden Bauarbeiten in der Dresdner Kläranlage schließt sich ein Kreis. Kurz nach der Gründung erhielt das Büro den Auftrag zur Planung der Kläranlage. „Der Großauftrag wurde noch 1991 unterzeichnet“, sagt Büroleiterin Ellen Werner, die seit 1992 im Unternehmen arbeitet. Das Dresdner Abwasser wurde damals fast ungeklärt in die Elbe geleitet. Die veraltete Anlage musste komplett erneuert werden. Lothar Brandau, der heute für die FDP im Freitaler Stadtrat sitzt, baute das Büro in Freital damals auf.

Unternehmen ist breit aufgestellt

Unternehmensgrüner Rainer Born wollte nach der Wende eigentlich eine Niederlassung in Dresden eröffnen. Born ist gebürtiger Dresdner und floh mit seinen Eltern im Zweiten Weltkrieg aus der Stadt. „Doch in Dresden gab es einfach keine passenden Büroflächen“, sagt Ellen Werner. Also mietete man sich in der Poisentalstraße – dort, wo sich heute das Restaurant Windbergstuben befindet – ein.

In den vergangenen 25 Jahren hat das Büro viel bewegt – in Freital und der Umgebung. Neben der Kläranlage in Dresden wurde von hier aus auch die Anlage in Freiberg geplant und zwischenzeitlich erweitert. Born/Ermel haben aber auch die Altlastensanierung des Grundstücks, auf dem jetzt das Freitaler Technologiezentrum steht, geleitet. Für die Technischen Werke Freital war das Büro beim Kanalbau in Freital tätig. „Wir stellen uns möglichst breit auf, damit wir Schwankungen in der Auftragslage gut ausgleichen können“, sagt Ellen Werner. Die Ingenieure sind deswegen nicht nur im Umweltbereich aktiv, sondern planen für die Stadt Freital zum Beispiel gerade den behindertengerechten Umbau von etlichen Bushaltestellen. Auch die Gestaltung des Platzes des Handwerks geht auf Born/Ermel zurück.

In Zukunft will das Freitaler Büro „moderat wachsen“, wie Ellen Werner sagt. Das scheitert bislang an den beengten Platzverhältnissen im jetzigen Standort. Ein Umzug ist angedacht, aber noch nicht konkret geplant. Ein Projekt, das wie maßgeschneidert auf die Ingenieure passen würde, wäre die Sanierung der Lederfabrik. Für Ellen Werner würde sich damit ein weiterer Kreis schließen. Die Freitalerin hat hier kurz vor der Wende als Verfahrenschemikerin angefangen zu arbeiten.

zur Startseite