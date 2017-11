Für eine bessere SZ Per Handy gestalten Leser ihre Sächsische Zeitung mit. Warum sich das auch für Sie lohnt.

Mithilfe ihrer Smartphones markieren die Testleser, welche Artikel sie wie weit gelesen haben. © René Meinig

Welche Artikel lesen Sie und wie sehr interessiert Sie ein Thema? Auf diese Fragen geben jährlich mehr als 1 200 Leser der Sächsischen Zeitung im Projekt Lesewert Antworten zu gut 67 000 Artikeln. Beim Lesen war dafür bisher ein Scanstift ihr Begleiter. Jetzt hat die Sächsische Zeitung eine noch bequemere Möglichkeit entwickelt, mit der SZ-Leser ihre Zeitung per Smartphone mitgestalten können. Für die Premiere dieses Lesewert-Projekts ab Januar 2018 werden interessierte Leser gesucht.

Tobias Wolf ist einer von Hunderten SZ-Reportern, die täglich mit dem Feedback der Leser arbeiten. Er sieht die Ergebnisse in Echtzeit jederzeit online. „Anhand von Lesewert erkenne ich, welche Themen die Leser bewegen. Klar haben wir ein Gefühl dafür, was gerade wichtig ist. Oft folgen wir aber auch der Aktualität und werden dann von den Werten überrascht, wenn wir sehen, wie hoch das Interesse tatsächlich ist“, sagt Tobias Wolf. Dem journalistischen Gespür verhilft „Lesewert“ mit objektiven Daten zu einer Grundlage. „Überraschungsfrei ist etwa, dass Bauthemen einen hohen Zuspruch erfahren. Wenn sich das Stadtbild verändert, wird das in Dresden stark wahrgenommen. Aber mich freut zum Beispiel, dass auch lange Reportagen unsere Leser interessieren und bis zum Ende fesseln.“

Bisher nutzten die „Lesewert“-Teilnehmer einen digitalen Scanstift, um ihr Feedback in die Redaktion zu schicken. Mit der ersten Ausgabe des Jahres 2018 am 2. Januar führt das Team von „Lesewert“ nun eine neue Scan-App ein, die bequem vom Tablet oder Smartphone zu bedienen ist. Dafür werden SZ-Leser aus Dresden gesucht, die der Redaktion über diese neue App vermitteln möchten, welche Texte sie gelesen haben – und welche nicht. Dank dieser direkten, konstruktiven Kritik verstehen die Journalisten jeden Tag besser, was ihre Leser bewegt.

„Das Prinzip ist ganz einfach“, erläutert „Lesewert“-Projektkoordinatorin Ulrike Krause die neue Methode. „Die Teilnehmer lesen wie gehabt ihre Sächsische Zeitung, zusätzliche Zeit müssen sie kaum einplanen. Auf dem Display ihres Tablets oder Smartphones sehen sie parallel eine digitale Ausgabe der gedruckten Zeitung. Immer wenn Sie mit einem Artikel fertig sind, markieren sie mit einer kurzen Berührung die Textstelle, an der sie aufgehört haben, den Text zu lesen.“ Pro gelesenem Artikel muss nur eine Zeile markiert werden, dafür genügen zwei Klicks. Das geht besonders bequem am Tablet oder auf einem größeren Smartphone. Die Anwendung überträgt die Daten aller Leser ins System, wo sie der Redaktion in Form der Lesewerte zum Beispiel verraten: Welcher Kommentar wurde am stärksten gelesen? Interessiert der Aufmacher im Feuilleton mehr als der Spielbericht von Dynamo?

Die Mitarbeiter und Redakteure der Sächsischen Zeitung können die zusammengerechneten Werte für jeden einzelnen Artikel live auf einer internen, passwortgeschützten Website einsehen und darauf reagieren. Für Reporter Tobias Wolf

ist die Arbeit mit den Lesewerten längst

unverzichtbar: „Das ist ein ungefilterter Weg, um uns Journalisten ehrliche Rückmeldungen zu geben und die Zeitung mitzugestalten. Lesewert ist für uns eine harte Währung. Die Leser sagen: Das Thema ist spannend, bitte mehr davon! Oder eben: Nein, danke.“ Eine harte Währung, die auch andere Redaktionen zu schätzen wissen. So misst das „Lesewert“-Team auch andere regionale und überregionale Zeitungen, sogar im europäischen Ausland.

