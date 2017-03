Für ein besseres Miteinander von Deutschen und Sorben Der sorbische Arbeitskreis des Bautzener Stadtrats plant eine Ideenkonferenz. Dabei sollen auch Erfahrungen aus anderen Regionen einbezogen werden.

Der sorbische Arbeitskreis des Bautzener Stadtrates will das deutsch-sorbische Miteinander in der Stadt verbessern. © Uwe Soeder

Der sorbische Arbeitskreis will das deutsch-sorbische Miteinander in Bautzen verbessern. Ersten Schwung soll das Ansinnen durch eine Ideenkonferenz bekommen. Die Kulturwissenschaftlerin und CDU-Stadträtin Dr. Susanne Hose unterbreitete am Mittwoch im Arbeitskreis für sorbische Angelegenheiten zwei Vorschläge für Referenten, die als Auftakt der Ideenkonferenz einen Vortrag im Stadtrat halten könnten.

Ziel ist es, durch so einen Bericht über die Erfahrungen einer Minderheit aus einer anderen Region der Stadt Bautzen neue Impulse zu geben. Dafür stünden folgende Referenten zu Auswahl: Zum einen wäre es Daniel Alfreider, ein Ladiner aus Südtirol, der auch als Vizepräsident der Föderalistische Union der Europäischen Nationalitäten (FUEN) aktiv ist. Ladiner bilden eine romanischsprachige Ethnie, die im Norden Italiens lebt. So sind knapp vier Prozent der Bevölkerung Südtirols ladinisch. Als zweiten möglichen Referenten nennt die CDU-Stadträtin den Friesen Lars Harms aus Schleswig-Holstein.

„Ich halte die Idee für sehr gut“, sagte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) im sorbischen Arbeitskreis. Er wolle die Sache auch zu einem Thema des Hauptamtes machen. Der OB hielt insbesondere Daniel Alfreider für einen sehr passenden Referenten. Einstimmig entschieden die Mitglieder des Arbeitskreises, die Ideenkonferenz auf den Weg zu bringen. Die Zeitschiene dafür ist lang: Ahrens empfahl, frühestens im Januar 2018 den Angehörigen einer Minderheit zum Vortrag in den Bautzener Stadtrat einzuladen. Das hat den Hintergrund, dass die Finanzierung des Projektes in den städtischen Haushalt 2018 einfließen könnte. In den darauffolgenden Tagen würde man dann die Ideenkonferenz organisieren. Ziel sei es, auf dieser Konferenz einen Katalog zum deutsch-sorbischen Miteinander zu erarbeiten, an dessen Punkten man sich entlanghangeln kann, erklärt Susanne Hose. Der Grundgedanke, der hinter dieser Konferenz steht, ist, dass man später mit Hilfe etwa eines Kataloges kontinuierlich am Thema dranbleibt und bestimmte Vorstöße und Projekt nicht wieder einschlafen. (SZ/ma)

