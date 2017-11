Kommentar Für eigene Fehler gradestehen Vier Jugendliche hatten im alten Schloss Schönfeld Schaden angerichtet. Kathrin Krüger-Mlaouhia über die Ergebnisse des Täter-Opfer-Ausgleichs.

Kathrin Krüger-Mlaouhia.

Die vier Jugendlichen, die im kleinen Schönfelder Schloss randalierten, müssen nun bezahlen oder durch Arbeitsleistungen ihren verursachten Schaden ausgleichen. Diese Vereinbarung ist ein Erfolg. Aber sie kam auf der Grundlage einer Strafverfolgung zustande. Sollten die abgegebenen Versprechen nicht eingehalten werden, steht die Tat nach wie vor im Raum und die Jugendlichen können belangt werden – außer bei den damals noch 13-Jährigen. Das Verfahren gegen sie wurde eingestellt, weil sie noch nicht schuldfähig waren.

Die Gemeinde Schönfeld ist damit auch aus dem Schneider – hoffentlich. Wie oft bleiben Geschädigte auf ihrem Schaden sitzen, weil kein Täter ermittelt werden kann oder der dauerhaft nicht zahlungskräftig ist. Hier haben die Schüler ihre Schuld eingesehen und sicherlich etwas daraus gelernt. Das Schloss, in das sie unbefugt eindrangen, ist immerhin gut 500 Jahre alt. Hätten sie nur mal neugierig reingeschaut, wäre die Sache gar nicht aufgefallen. So aber mussten sie Buße tun und für ihren groben Dummejungenstreich gradestehen. Das wünscht man sich generell, dass Menschen ihre Fehler einsehen und daraus lernen. In einer Kultur, wo alle aber perfekt dastehen wollen, fällt diese Haltung sehr schwer.

