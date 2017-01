Für Diebe geschlossen Kein Biernachschub für durstige Ganoven - andere Kriminelle hatten da mehr Erfolg.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte versucht, in einen Getränkemarkt an der Straße Am Anger in Riesa einzubrechen. Doch sie mussten durstig wieder abziehen. Denn sie scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Erfolgreicher war das gesetzlose Tun anderer Ganoven in Coswig. Sie hatten - wie am Donnerstag gegen 9 Uhr festgestellt wurde - auf noch nicht geklärte Art und Weise an der August-Bebel-Straße im Coswiger Ortsteil Neusörnewitz einen Opel Combo geöffnet.

Anschließend stahlen sie aus dem Fond verschiedene Elektrowerkzeuge, darunter eine Bohrmaschine und ein Bohrhammer, im Gesamtwert von rund 1.450 Euro. Sachschaden entstand nicht.

zur Startseite