Für die Volksbank ging es aufwärts Die Volksbank Pirna präsentiert für 2016 gute Geschäftszahlen – nicht zuletzt, weil sie einen kleinen Goldrausch auslöste.

Die Volksbank ist gut im Geschäft. © dpa

Mehr Mitglieder, mehr Kunden, mehr Geschäftsvolumen, mehr Gewinn. Wie schon in den vorherigen Jahren kann die Volksbank Pirna auch für 2016 ein kontinuierliches Wachstum vermelden. Am Dienstag stellten die Bankvorstände Hauke Haensel und Ewald Saathoff das Jahresergebnis auf einer Pressekonferenz vor. Demnach hat die Bank unterm Strich mehr als 700 Kunden hinzugewonnen und übersprang somit die 30 000-Kunden-Marke. Genossenschaftsanteile an der einzigen Bank mit Hauptsitz in der Sächsischen Schweiz halten inzwischen knapp 8 300 Mitglieder, was einem Plus von über 500 Mitgliedern im Jahr 2016 entspricht. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich nach Angaben der Bank um 25 auf 770 Millionen Euro, die Kundeneinlagen um 24 auf 388 Millionen Euro und das operative Ergebnis von 2,24 auf 2,61 Millionen Euro. Das um elf Prozent gewachsene Kreditgeschäft enthält auch eine Großinvestition im zweistelligen Millionenbereich, die die Bank gemeinsam mit der DZ-Bank stemmt, informiert Hauke Haensel. Insgesamt habe die Bank in der Sächsischen Schweiz inzwischen einen Marktanteil von knapp 25 Prozent erreicht, so der Vorstandssprecher.

Dass es der Volksbank gelang, trotz der anhaltenden Niedrigzinspolitik zu wachsen, sei auf die starke Präsenz und das Vertrauen in der Region, aber nicht allein auf das Kreditgeschäft zurückzuführen, erklärt Haensel. „Wir müssen uns auch neue Geschäftsfelder erschließen.“ Mit ihrem Immobilienzentrum sei die Bank inzwischen die Nummer eins bei der Vermittlung von Immobilien in Pirna, jetzt wolle sie damit außerhalb der Stadt stärker wachsen. Die im vergangenen Jahr gestartete „Gold-Welt“, in der die Bank Gold als Wertanlage verkauft, habe einen über alle Erwartungen erfolgreichen Start hingelegt, so Haensel. Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe stünden allein hierdurch zu Buche. Für die Anteilseigner soll das erfolgreiche Geschäft wie schon 2015 eine Dividende in Höhe von drei Prozent bringen.

