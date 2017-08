Für die Vermehrung der Leseratten Das Landgut in Liebstadt startet ein weiteres Bildungsprojekt. Lesen, Vorlesen und Schreiben stehen im Fokus.

Amelie Schwarzer (r.) illustriert den Dialog, den zwei Studentinnen (l.) den Kindern vortragen. © Foto: Landgut

Lesen und Vorlesen sind ein Grundstein des Lernens. Bärbel Kemper vom Landgut Kemper und Schlomski in Liebstadt möchte beides fördern und so verhindern, dass es in den Hintergrund rückt. Um in Kindern und Jugendlichen wieder die Lust am Lesen zu wecken, hat das Landgut mit der Unternehmensberatung Kemper & Schlomski ein Vorleseprojekt initiiert, sagt Anja Imke, Pressesprecherin des Landguts. Zum diesjährigen Sommerfest im Botanischen Garten wurde es mit einem Mal- und Schreibwettbewerb gestartet.

Die Studentin Amelie Schwarzer, die seit mehreren Jahren nebenberuflich für den Ernst-Klett-Verlag arbeitet, schrieb dafür extra einen kindgerechten Dialog. In diesem unterhalten sich zwei Grundschüler über ihre Ferienerlebnisse. Die eine flog mit ihren Eltern nach Mallorca, die andere machte Zelturlaub in Sachsen. Der Text sollte die Kinder zum Nachdenken anregen. In einem Schreib- und Malwettbewerb sollten sie dann ihrer Fantasie freien Lauf lassen und brachten zu Papier, wie sie sich ihren nächsten Urlaub vorstellen. Die Planung für weitere Vorlese- und Schreibaktionen läuft. Als Nächstes steht der bundesweite Vorlesetag am 17. November an. An ihm werden die Mitarbeiter der Unternehmensberatung die Kitas und Horte ihrer Kinder in Dresden besuchen und dort vorlesen. In und um Liebstadt sind Bärbel Kemper, Thomas Schlomski und ihre Tochter unterwegs. Sicher ist: Es wird interaktiv und die englische Sprache spielt eine Rolle. So soll auch die Freude an einer anderen Sprache bei den Kindern geweckt werden. Wenn Kitas oder Horte auch Besuch von den Vorlesern bekommen möchten, können sie sich beim Landgut melden. (SZ/kk)

