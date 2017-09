Für die Schönheit In den Schiller-Apartments in Sebnitz öffnet ein Kosmetiksalon für Haut und Haar. Der nächste Laden ist schon in Planung.

Ines Brettschneider (li.) und Nancy Nagel. © Daniel Schäfer

Mit Kaffee, Kuchen und Sekt sind die Praxen auf der Schillerstraße 15 in Sebnitz in den September gestartet. Grund zum Feiern gab es doppelt: erstens den zweiten Jahrestag von Physiotherapie, Ergotherapie, Podologie sowie der Pflege-WG, zweitens eine Neueröffnung.

Seit dem 1. September rundet ein Salon für Kosmetik und Frisur das Angebot in der barrierefreien Wohnanlage ab. Wellness und Schönheit von Kopf bis Fuß lautet das Motto in den neu eröffneten Räumlichkeiten. Hinter dem Angebot namens „Auszeit“ stecken zwei Sebnitzer Selbstständige: Friseurmeisterin Nancy Nagel, die unweit des Busbahnhofs ihren Salon betreibt sowie Ines Brettschneider, die sich in den Schiller-Apartments mit ihrer podologischen Praxis um gesunde Füße kümmert. „Wir haben uns für den neuen Salon zusammengetan“, erklärt Ines Brettschneider. Mit einer gemeinsamen Angestellten bieten sie nun Dienstleitungen zur Verschönerung von Haut und Haaren an. Neben dem kompletten Friseurprogramm – waschen, schneiden, färben, legen – gehören auch Maniküre, Hautbehandlungen und Wellnessangebote wie Massagen dazu. Therapeutische Paraffinbäder für Hände, Ellbogen oder Füße können Schmerzen lindern, entspannen die Muskulatur und verbessern das Erscheinungsbild der Haut, erklärt Ines Brettschneider. Auch bei Akne gibt es die passende Behandlung. Für das allgemeine Wohlbefinden empfehle sich hingegen eine Massage mit Aromakerzen.

Am 1. November geht mit der Schillerstraße 17 der vierte Teil des Wohnkomplexes in Betrieb. Im Erdgeschoss soll möglichst ein Nahversorger einziehen, erklärt Hauseigentümer Michael Walldorf. Falls dies nicht gelingt, entsteht eine weitere Wohnung für Rollstuhlfahrer. Die sechs kleinen Zweiraumwohnungen seien größtenteils schon vermietet.

Terminvereinbarung unter Tel. 035971 890012

