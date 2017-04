Für die Scheurebe bleibt’s beim Korken Der Schraubverschluss bekommt nicht allen Weinen gleich gut, sagt Lippe-Kellermeister Jacques du Preez.

© Symbolfoto: dpa

Der direkte Vergleich hat die Entscheidung gebracht. „Da lagen Welten dazwischen“, so der Kellermeister des Weinguts Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe, Jacques du Preez. Dabei entstammten die beiden Weine, welche verkostet wurden, vom gleichen Jahrgang, von der gleichen Sorte und aus der gleichen Lage. Einen winzigen Unterschied gab es dennoch: Die eine Scheurebe war mit einem Schraubverschluss versehen, die andere mit einem traditionellen Korken. Letztere mundete sowohl dem Kellermeister als auch anderen berufenen Verkostern deutlich besser. Die mit einem Korken verschlossene Scheurebe habe sich in der Flasche noch weiterentwickeln können und dadurch an Qualität gewonnen, sagt du Preez. Deshalb werde das Weingut diese Sorte auch künftig verkorken. „Wir werden das ganz individuell entscheiden“, so der Fachmann. Andere Weine, die letztlich im Keller komplett fertig gereift seien, würden dagegen mit einem Schraubverschluss versehen, um sie auf diesem Stand zu konservieren.

