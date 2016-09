Für die Lessingstadt entflammt Das Projekt „Stadt-Raum-Kunst“ bewegt die Leute. Am Donnerstag wird es sogar mit richtigem Feuer verbunden. Stadtkünstler Harald Hoppe macht‘s möglich.

Eine Flamme für Kamenz – das Kunstprojekt wird am Donnerstagabend am Markt feurig fortgesetzt. © PR

Seit Sonntag läuft in Kamenz das Projekt „Stadt-Raum-Kunst“. Die vier Performancer Rainer Düvell, Katharina Forster, Harald Hoppe und Michael Merlerski schauen dabei mit ihren eigenen Augen auf die Innenstadt, und darauf, wie man sie mit künstlerischen Mitteln verändern kann. „Stadt-Körper – so machen wir‘s!“ – dieses Motto soll am Donnerstagabend – bevor am Freitag die Abschluss-Ausstellungen präsentiert werden – sinnbildlich werden. Der Stadtkünstler Harald Hoppe lädt alle, die sich in irgendeiner Weise für ihre Stadt engagieren ein, um 19 Uhr auf den Marktplatz zu kommen. „Viele Menschen aus Kamenz engagieren sich für ihre Stadt. Fast alle, mit denen ich sprach, fühlen sich in ihrem Handeln aber mitunter gebremst. Als forschender Künstler frage ich mich, wie kann ich ein Bild dafür finden? Wie kann ich das Nicht-Gesagte, das Gefühlte, das Fehlende verhandeln, ein Bild entwickeln?“ Dazu soll es eine geradezu entflammende Performance geben. Möglicherweise, so heißt es, könnte sie zum Selbstverständnis der städtischen Bewohner beitragen?

Ab Freitag zu sehen

Hoppe: „Jede und jeder kann kommen: Arbeiter und Arbeitslose, Feuerwehrleute und Fahrzeughalter, Postboten und Politiker, Genossenschaftler und Gartenbauer, Kirchgänger und Künstler, Vereinsmitglieder und Verwaltungsangestellte – die Liste könnte noch ewig fortgeführt werden.“ Zum Abschluss der Zusammenkunft soll auf dem verdunkelten Marktplatz eine Flamme für Kamenz sichtbar werden. „Und Justitia auf dem Andreasbrunnen schaut dabei zu. Anders.“ Man darf ebenso gespannt, wie auf die Ergebnisse der Kunstwoche, die ab Freitag am Kunstkiosk, in der Marktvitrine und in der temporären Kunsthalle am Klostertor gezeigt werden. (SZ)

