„Für die Landwirte steht viel auf dem Spiel“ Kreisbauernverbands-Chef Stefan Triebs spricht über ein schwieriges Jahr und den Erfolg einer mutigen Aktion.

Stefan Triebs (47) ist Geschäftsführer der Saritscher Agrargesellschaft und Vorsitzender des Regionalbauernverbandes im Kreis Bautzen. © Uwe Soeder

Traktoren auf der Bautzener Friedensbrücke und vor dem Dresdener Landtag. Landwirte mit Trillerpfeifen und Transparenten. Lautstark haben die Bauern der Region im Frühjahr auf ihre prekäre Lage aufmerksam gemacht. 2016 war für sie ein außergewöhnlich schweres Jahr. Noch nie haben sie so wenig Geld für Milch und Fleisch bekommen, dass es nicht mehr reicht, um kostendeckend zu wirtschaften. Viele Betriebe hat der Preisverfall an den Rand ihrer Existenz gebracht, einige hat er auch gezwungen, die Milchproduktion aufzugeben. Die Situation für die Landwirte ist nicht besser geworden, sagt Stefan Triebs, der Vorsitzende des Regionalbauernverbandes Bautzen/Kamenz, im SZ-Gespräch.

Herr Triebs, im Supermarkt sind Milch und Butter jetzt wieder ein bisschen teurer geworden. Haben auch die Landwirte etwas davon?

Ehrlich gesagt: nicht viel. Wir bräuchten mindestens um die 35 Cent pro Liter Milch, um überhaupt erst mal kostendeckend zu wirtschaften. Davon sind wir immer noch weit entfernt. Wir wären sehr froh darüber, wenn sich die Lebensmittelpreise endlich wieder von dem ungesunden Verfall erholen und normalisieren würden und der Preiskrieg im Handel aufhört.

Liegt es denn nicht an der Überproduktion auf dem Weltmarkt, dass die Preise für Milch und Fleisch so niedrig sind?

Nicht nur. Müllermilch bietet den Landwirten sogar Bonus-Zahlungen für jeden Liter Milch, den sie mehr abliefern. Aber es ist richtig: Die EU hat die Milchquote abgeschafft. Jeder hat gewusst, dass das starke strukturelle Veränderungen mit sich bringt. Aber es gab überhaupt keinen Plan B. Die Betriebe hier hatten keinerlei Chance, sich auf die Marktwirtschaft einzustellen. Sie können das Rad ja nicht einfach anhalten. Eine Kuh steht da und muss gemolken werden. Sie gibt auch nicht einfach mal weniger Milch. Die Produktion in der Landwirtschaft lässt sich nicht so einfach umstellen wie eine Maschine.

Sind Sie deswegen im Frühjahr auf die Straße gegangen und mit den Traktoren vor den Landtag gefahren?

Ja, in dieser Situation brauchen wir ganz klar die Unterstützung der Politik. Wenn die gesamte Landwirtschaft bei uns an den Rand der Existenz gerät, dann ist das nicht nur ein Problem der Landwirte, dann muss die Politik eingreifen. Anders geht es nicht.

Hatten Ihre Proteste Erfolg?

Ja, da bin ich mir sicher. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir uns das gewagt haben. Wir haben große öffentliche Aufmerksamkeit erregt, und ich denke auch, wir haben uns den Respekt der Politik verschafft. Nach unserer Protestaktion auf dem Bautzener Kornmarkt war Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt bei uns in Niederkaina und hat uns zugehört. Die Protestaktion in Dresden war noch beim parlamentarischen Abend mit dem Landesbauernverband vor wenigen Wochen präsent. Minister Schmidt ist auch nach Brüssel gefahren und hat unsere Probleme dort vorgetragen. Es ist jetzt Bewegung in der Sache.

Aber das alles hat Ihnen im Grunde doch noch nicht geholfen?

Nein, noch nicht wirklich viel. Aber wir sehen es zumindest als einen Anfang. Sachsens Landwirtschaftsminister hat unsere Probleme jetzt auf dem Schirm und setzt sich für uns ein. Das ist auch sehr notwendig. Bis jetzt sind die Hilfsmaßnahmen, die es für uns in Deutschland gibt, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie reichen bei Weitem nicht. Nehmen wir an, ein Betrieb hat durch den Milchpreis einen Einnahmeverlust von einer Million Euro, dann bekommt er 29 000 Euro aus dem Hilfsprogramm. Das steht in keiner Relation.

Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine wirksame Hilfe für die Landwirte?

Im Landwirtschaftsgesetz steht eindeutig, dass die Politik verpflichtet ist, „naturbedingte und wirtschaftliche Nachteile“ von Landwirten auszugleichen. Wir als Erzeuger sind das letzte und schwächste Glied in der Kette. Wir können den Preisdruck nicht mehr weiter nach unten geben. Wir brauchen sinnvolle Förderprogramme und Subventionen, mit denen wir Zeit gewinnen können, uns auf neue Bedingungen einzustellen. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Es steht für uns ja viel mehr auf dem Spiel als nur der Kuh- oder Schweinestall? An der Tierproduktion hängen auch Felder und Grünland. Ganze Kreisläufe würden nicht mehr funktionieren und letztlich zum Erliegen kommen. Was würde denn dann aus der Landschaft, besonders in Regionen mit schlechteren Böden?

Glauben Sie, dass sich der Markt für die Landwirte in der Region wieder stabilisiert? Oder werden noch mehr Betriebe die Milchproduktion aufgeben müssen?

Das ist schwer zu sagen. Der Abwärtstrend bei den Milchpreisen scheint jetzt zumindest gestoppt zu sein. Aber viele Betriebe sind mittlerweile sehr stark in ihrer Wirtschaftlichkeit geschwächt. Das ist besonders problematisch, weil jetzt auch noch ganz andere Herausforderungen auf uns zukommen.

Was für Herausforderungen sind das?

Es werden sich Gesetze und Vorschriften ändern. Wir wissen nicht, welche Kosten da auf uns zukommen. Es wird eine Novellierung der Düngeverordnung geben. Die EU hat Deutschland verklagt, weil bundesweit die Nitratbelastung der Gewässer zu hoch ist. Wir werden erhöhte Auflagen für die Gülleausbringung erfüllen müssen. Das gängige Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat steht vor dem möglichen Verbot. Wir werden mehr für das Tierwohl in den Ställen investieren müssen. Das ist alles gut und richtig. Aber dazu müssen die Betriebe letztlich auch finanziell in der Lage sein.

2017 wird also ebenfalls wieder ein schwieriges Jahr?

Davon gehen wir aus. Wir hoffen, dass es uns gelingt, neue Milchlieferverträge zu gestalten, die unsere Bedingungen besser als bisher berücksichtigen. Daran arbeiten wir gerade im Landesbauernverband. Und wir hoffen auf eine besser Ernte als 2016, die bei uns im Kreis nur mäßig ausgefallen ist.

Gespräch: Jana Ulbrich

