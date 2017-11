Für die Jugend in die Puschen kommen In Niesky soll ein Netzwerk zur Jugendbeteiligung gegründet werden. Für manch einen ist das spät, aber besser als gar nicht.

Soundbase heißen Veranstaltungen von Nieskyer jungen Leuten, die seit dem Sommer mithilfe der Mitarbeiter der Präventiven Jugendarbeit im Jugendzentrum Holz organisiert werden. © André Schulze

So einig sind sich Nieskyer Stadträte mit ihrer Oberbürgermeisterin und den Verwaltungsmitarbeitern nicht immer. Aber beim Thema Jugendbeteiligung wollen alle das gleiche. Junge Leute sollen in Niesky Angebote finden, die sie gerne nutzen, sie sollen sich dafür auch selbst einbringen, mitmischen, aktiv werden.

Möglich werden soll das über ein Netzwerk. Die Stadträte gaben am Montag dazu ein einstimmiges Okay. Nicht ohne sich über die Formulierungen zu beschweren, mit denen begründet wird, warum der Beschluss gefasst wird. Beispiel gefällig? „Jugendbeteiligung ist ein Thema mit Potenzial. Es stärkt die Bürgergesellschaft, ermöglicht Generationengerechtigkeit und fördert Bildung. Beteiligung ist ein Standortfaktor im interkommunalen Wettbewerb und kann helfen, den demografischen Wandel positiver zu gestalten. Beteiligung beziehungsweise Teilhabemöglichkeiten stärken Vertrauen und Kooperation zwischen den Akteuren. ... Beteiligung ermutigt zu eigenem Engagement und fördert den Erwerb sozialer Kompetenzen. Beteiligung effektiviert Planungsvorhaben.“ Zitat Ende. Stimmt alles! Aber wenn die Netzwerker so auch mit ihren jugendlichen Partnern reden, dann werden wohl eher die Erwachsenen unter sich bleiben, ist zu vermuten. Die kritischen Anmerkungen zu den Formulierungen überraschten die Nieskyer Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann auch nicht. Und auf die Frage von Stadtrat Sandro Simmank, warum die Stadt erst jetzt auf die Idee käme, sagte sie, dass Fördergeld dafür bereits im vergangenen Jahr beantragt und in diesem Sommer in Niesky angekommen sei. Also nach der Bundestagswahl plötzlich über ein Jugendnetzwerk nachdenken? Oder weil viele Nieskyer in der SZ-Serie 275 Jahre Niesky immer wieder den Finger in die wunde Stelle legen, und mehr Angebote für die Jugend fordern? Nein, daran arbeitet Niesky schon länger, sagt Beate Hoffmann. Aber jetzt müsse Niesky bei dem Thema endlich in die Puschen kommen, sagte sie mehrmals und mit Feuereifer. Nach einer Jugend-Ideen-Konferenz gab es auch bereits zwei Treffen von künftigen Netzwerkern, im Verwaltungsausschuss bekamen Stadträte das Thema von Mandy Merker vom Kinder- und Jugendring Sachsen vorgestellt. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Sachsen, die auch die Nieskyer dank der Förderung fachlich unterstützt. Denn für konkrete Projekte gibt es keine Sachförderung, so die Oberbürgermeisterin. Also beispielsweise für Farbe und Pinsel, damit junge Leute sich einen Raum schick machen, in dem sie sich treffen können.

Überhaupt ging es am Montag eher noch nicht um konkrete Vorhaben. Denn noch immer ist die Phase, in der sich alle finden. Aber fest steht schon, dass es sowohl im Nieskyer Rathaus, wie auch an der Nieskyer Oberschule, am Gymnasium - mit dem erst noch gesprochen werden soll - oder bei Emmaus einen ganz konkreten Ansprechpartner für die jungen Leute geben soll. Auf Vorschlag von Andreas Kagelmann von der Linksfraktion wurde auch festgelegt, dass jede Fraktion im Stadtrat ein Ratsmitglied benennen wird, dass im Netzwerk beziehungsweise einer Arbeitsgruppe mitmacht. Nach den ersten zwei Treffen steht ein Termin für ein drittes bereits fest. Am 30. November, 16.30 Uhr, im Familienzentrum an der Muskauer Straße können alle kommen, die helfen wollen.

zur Startseite