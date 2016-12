Gerichtsbericht Für die Freundin Parfüm geklaut Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls standen zwei Jugendliche vor Gericht. Nur einer wurde verurteilt.

Wie Zeugen in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln schildern, soll der Diebstahl im Zeitraum von einer halben Stunde abgelaufen sein. Das ist für eine Diebeshandlung ganz schön lang. Vorgeworfen wird einem 17-jährigen Döbelner und seinem 18-jährigen Kumpan gemeinschaftlicher Diebstahl. Am 15. Juli 2016 gegen 19.48 Uhr sollen die Beschuldigten in der Galleria Kaufhof in Chemnitz drei Flaschen Parfüm im Gesamtwert von 219 Euro gestohlen haben. Der 17-Jährige nahm das Parfüm aus dem Regal und packte es in eine Tüte, die ihm sein Freund aufhielt. Dann waren die Diebe in eine andere Abteilung gegangen. Dort hätten sie, versteckt hinter einem Regal, das Parfüm aus der Tüte genommen. Der 17-Jährige steckte zwei Parfümflaschen in seine Jackentaschen und eine Flasche in die hintere Hosentasche. Dann verließen sie das Kaufhaus. Detektive, die den Diebstahl über Video beobachtete hatten, erwarteten sie draußen vor der Tür.

Der 18-Jährige ist vor Gericht nicht unbekannt. Dreimal schon wurde er verurteilt, wegen Bedrohung, gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Das Verfolgen weiterer Straftaten, die er begangen haben soll, wurden laut Aussage der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Ganz anders sieht es bei dem 17-Jährigen aus. Er wurde zum ersten Mal straffällig. Während der gesamten Verhandlung nimmt er die Schuld auf sich. „Ich habe den Diebstahl allein begangen“, erklärt er immer wieder. „Er wollte mich davon abhalten.“ Am Tattag fuhren beide gemeinsam nach Chemnitz. Zuerst schlenderten sie durch die Stadt. Als sie an die Galleria Kaufhof kamen, hätten sie beschlossen, hineinzugehen. Der 17-Jährige wollte seiner Freundin etwas Schönes mitbringen. Dafür suchte er sich das Parfüm aus.

Trotz seines Geständnisses, dass er die Tat allein begangen hätte, geht das Gericht davon aus, dass der Diebstahl gemeinschaftlich begangen wurde. „Mich überzeugt die Zeugenaussage, auch wenn der 17-Jährige, um seinen Freund zu schützen, die Tat allein auf sich nimmt“, erklärt Richterin Marion Zöllner in der Urteilsbegründung. Sie verurteilt den 18-Jährigen Angeklagten zu Freizeitarrest. Das bedeutet, er muss ein Wochenende in der Jugendhaftanstalt Regis-Breitingen einsitzen. Weil der 17-Jährige noch nicht vorbestraft ist, wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Als Auflage muss er aber bis zum 28. Februar 60 Arbeitsstunden in gemeinnützigen Einrichtungen leisten.

