Für Dich, Millionenspender! Eine Schau im Görlitzer Kaisertrutz erzählt noch einmal das Märchen von der Altstadtmillion. Besucher bekommen viel zu tun.

Kurator Matthias Franke vor der Leinwand: Hier sehen Besucher der Ausstellung „Das Wunder der Altstadtmillion", wie verfallen die Stadt einst war. © Pawel Sosnowski Kurator Matthias Franke vor der Leinwand: Hier sehen Besucher der Ausstellung „Das Wunder der Altstadtmillion", wie verfallen die Stadt einst war.

Auch die Schuhe aus der Synagoge sind Teil der Ausstellung.

Görlitz. Das sind sie wieder, die geheimnisvollen Schuhe. In einer Glasvitrine stehen sie in der neuen Ausstellung im Kaisertrutz, die ab Sonntag zu sehen ist. „Das Wunder der Altstadtmillion“ heißt sie und thematisiert die Geschichte vom Görlitzer Millionenspender. Eine Geschichte, die im vergangenen Jahr mit einer letzten Spende zu Ende ging. Die Ausstellung, der im August noch ein Buch folgen wird, soll ein würdiger Abschluss und ein Dank an den anonymen Spender sein.

Was zwei Paar Schuhe und ein kleines rotes Stoffbeutelchen damit zu tun haben? Die Schuhe wurden 2015 in einem der wichtigsten und prestigeträchtigsten Denkmale der Stadt entdeckt: in der ehemaligen Synagoge. Sie wird seit Jahren saniert. Viel Geld ist aus der Altstadtstiftung hineingeflossen – jener Stiftung, die die jährliche Spende verteilte und das auch noch so lange tun wird, bis der letzte Cent abgerechnet wurde. Die Synagoge ist eines von 19 Denkmalen, die nun im Kaisertrutz im Fokus stehen. Es musste eine Auswahl getroffen werden – Hunderte Objekte, nicht alle davon konnten berücksichtigt werden.

Um der Gefahr zu entgehen, dass es eine trockene Bauausstellung wird, waren die Städtischen Sammlungen bemüht, möglichst viele Geschichten und Gegenstände von geförderten Gebäuden zu finden. So wie die russische Munitionskiste, in der Fundstücke aus der Synagoge lagen: Marmorbruchstücke und Stuckteile, angekohlte Holzreste des Gestühls, Holzteile der Empore. Diese originalen Stücke werden möglichst wiederverwendet.

Für die Schuhe gibt es dagegen keine echte Verwendung. Die beiden Paare waren unter dem Altar eingemauert. Eine Expertin hat sie nach Material und Art auf die 1970 er Jahre datiert, erklärt Matthias Franke von den Städtischen Sammlungen, der Kurator der Ausstellung. Zusammen mit seinen Mitarbeitern und dem Dresdener Designbüro Whitebox, die auch die erfolgreiche Aschenbrödel-Ausstellung in Moritzburg mitgestalteten, setzt Matthias Franke auf viel Interaktivität. Die Schau soll lebendig sein, auch Familien anziehen.

Damit die Besucher etwas zu tun haben, bekommen sie mit der Eintrittskarte besagtes rotes Stoffbeutelchen. Darin: ein Wattestäbchen, drei rote Chips, ein Aufkleber, Stift und ein winziger Plaste-Ziegelstein. Wann immer an einer Station das Säckchen-Symbol auftaucht, gibt’s was zu tun. So kann mit dem Wattestäbchen die Arbeit eines Restaurators beim Freilegen einer Wandmalerei nachempfunden werden. Das Ziegelsteinchen soll mit Hunderten anderen am Ende eine Wand ergeben. „Nur zusammen schafft man ein großes Ganzes“, erklärt Matthias Franke. „Genauso war das mit dem Millionenspender und Görlitz: Viele, viele Akteure haben mit dazu beigetragen, das aus einer verfallenden Stadt eine solche Schönheit wurde.“ Auch viele Geldgeber. Bund, Land, Stiftung Denkmalschutz – sie alle gaben Millionen für die Wiederaufstehung von Görlitz. Wie schlimm verfallen die Stadt war, zeigt zu Beginn des Rundgangs ein Film von 1992. Das Wunder der Altstadtmillion begann drei Jahre später. Da ging eine Überweisung über eine Million D-Mark im Rathaus ein. Der Originalbeleg ist in der Ausstellung zu sehen. Ohne Name des Spenders, nur seine Anwaltskanzlei ist erkennbar. Auch nach der letzten Zahlung gibt es keine Hinweise darauf, wer er ist. Das Einzige, was sicher ist: Er hat der Stadt 11 Millionen Euro geschenkt. Weil private Bauherren damit Anträge auf weitere Fördermittel stellen konnten, soll es unterm Strich das Achtfache sein, was in der Stadt verbaut werden konnte. „Der Millionenspender ist so besonders, weil hier jemand ohne Gegenleistung der Stadt Geld schenkte“, sagt Matthias Franke.

Davon werden aktuell unter anderem zwei Sandsteinfiguren vom Südportal der Nikolaikirche restauriert. Sie sind 500 Jahre alt und noch nie heruntergenommen worden. Die Chance, den Heiligen Nikolaus und die Heilige Katharina so nah zu sehen, wird es so bald auch nicht wieder geben.

Wenn dem Ausstellungsbesucher die Station Nikolaikirche besonders gefallen hat, kann er hier einen der drei roten Chips in ein Plastikrohr werfen. Damit sollen die beliebtesten Stationen ermittelt werden. Zudem liegen in der Schau überall Klebezettel bereit. Darauf kann man seine Meinung schreiben und auf die vorbereiteten Flächen kleben. Vielleicht kommt so auch noch ein Hinweis zu den Schuhen aus der Synagoge. Zu guter Letzt sind die großen Papierblumen, die überall an den Wänden hängen, ebenfalls Flächen für Klebezettel. Hier können die Besucher ihre Dankbarkeit gegenüber dem Spender ausdrücken – für das einmalige Görlitz-Märchen.

Die Ausstellung wird am Sonntag um 10.30 Uhr eröffnet und ist bis 31. Oktober zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 10 bis 17 Uhr, freitags bis 20 Uhr

