Für den Traumjob entdeckt Mit Freude hat Alena Skalova als Kellnerin gearbeitet. Doch jetzt macht sie die Liebe ihres Lebens zum Beruf.

Von Shootings kennt Alena Skalova die Arbeit von Models. Doch die Aufgabe hinter den Kulissen reizt sie noch mehr. © Sven Ellger

Die Stunde Autofahrt macht Alena nichts aus. Früher nicht und jetzt noch weniger. Sie würde noch weiter fahren – für ihren Traumjob.

Dass sie weiter weg nach Arbeit suchen muss, wenn sie gut leben will, war der 22-Jährigen schnell klar. In Ústí nad Labem, rund 70 Kilometer von Dresden entfernt, ist die junge Tschechin aufgewachsen. Nicht reich, nicht arm. „Es gibt schwierigere Verhältnisse“, sagt sie und weiß, wovon sie spricht. Regelmäßig hat sie mit Kindern zu tun, die sehr viel schwerer ins Leben starten als sie. Auch wegen dieser Mädchen und Jungen in einem tschechischen Kinderheim pendelt Alena Skalova zwischen zwei Staaten.

Mit Erkältungstee und Eiskonfekt sitzt sie nun im Kursraum der Agentur Modeteam Dresden. Angina. Alenka verzieht das Gesicht. Freunde und Familie benutzen liebevoll die Verkleinerungsform ihres Namens. „Das kommt, weil in Tschechien Töchter meistens den Vornamen ihrer Mutter erhalten und beide so besser zu unterscheiden sind“, erklärt sie. Der Hals tut ihr weh, aber sie ist gut gelaunt und hat jedes Zeichen eines Unwohlseins mit perfektem Styling vertuscht. Krank sein will Alena auf keinen Fall. Schließlich liegt ein Wochenende vor ihr, auf das sie sich wie verrückt freut: Das Modeteam richtet eine neue Show aus und Alena ist dabei.

Nach der Realschule absolvierte sie eine touristische Berufsausbildung mit Abitur. Jede freie Minute verbrachte sie mit Tanz. Als Sechsjährige hatte sie die Ausbildung begonnen und später selbst Kinder und junge Mädchen trainiert. „Das war mein Leben“, sagt sie. Genug verdienen konnte sie damit nicht. Auch ihr Beruf gab wenig Hoffnung auf ein stabiles Einkommen. Also sah sie sich in Deutschland um und landete als Servicekraft in einem Bad Schandauer Hotel. Von dort zog es sie nach Dresden. Ein Freund hatte ihr gesagt, dass die Betreiber des Schillergartens dringend Mitarbeiter suchen. Wie überall in der Dresdner Gastronomie fehlten auch dort gute Kellner. Das war Alenas Chance. Sie stellte sich vor und begann eine Arbeit, die sie liebte und behalten wollte, gern für länger. Daraus wurden anderthalb Jahre.

Bis zu dem Abend, als Freunde der Schillergarten-Betreiber wieder einmal den Tag in der gemütlichen Gaststube beendeten: Sabine Ludwig, Chefin des Modeteams Dresden und ihr Partner Jörg Metzner. Die Agentur schult Models und richtet Modenschauen und Promotion-Shows aus. „Jörg suchte für ein Casting in Tschechien einen Dolmetscher und fragte mich, ob ich das übernehmen könnte“, erzählt Alena. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die gesuchte Muttersprachlerin selbst ausgebildete Tänzerin ist, erfolgreich modelt und in ihrer Heimat viele Jahre als Choreografin einer Tanzgruppe gearbeitet hat.

Zuckertüte zum Neustart

Rund 60 Models hat das Modeteam unter Vertrag und ist für mehr als 100 Shows im Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Verstärkung kann Sabine Ludwig immer gebrauchen. Dass Alena Skalova vom Fach zu sein schien, machte sie neugierig. Die Modelmacherin lud sie ein und stellte fest: Diese junge Frau ist ein Profi. Einige freundliche Diskussionen mit Alenas bisherigen Arbeitgebern später packte Jörg Metzner eine Zuckertüte für Alena. Die bekam sie zur Begrüßung im neuen Job beim Modeteam. Dort arbeitet sie nun als

Co-Choreografin und soll künftig selbstständig Shows erarbeiten. Dann und wann modelt sie, und vielleicht wird sie irgendwann wie zu Hause in Tschechien Veranstaltungen moderieren. „Aber dafür will ich ein perfektes Deutsch sprechen“, sagt sie. „Alles was ich mache, tue ich hundertprozentig – oder ich lasse es sein.“

An ihr Credo hält sie sich auch, wenn es um die Kinder geht, die nicht so viel Glück haben, wie es Alena für sich empfindet. Für sie hat sie eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Um Weihnachtsgeschenke für Freunde und Familie zu kaufen, hatte Alena einen bestimmten Betrag eingeplant. Doch es blieb etwas übrig. „Einen Tag vor dem Fest waren alle Geschenke eingepackt und ich habe überlegt, wem ich mit dem Restgeld eine Freude machen kann.“ So kaufte sie Stifte und Bastelmaterial und brachte die Gabe in eins der Kinderheime ihrer Stadt. Daraus entstand eine Art Patenschaft. Immer vor Weihnachten sammelt Alena nun die Wünsche der Kinder ein und veröffentlicht sie auf ihrer Facebook-Seite. „Etwa 200 Helfer kaufen inzwischen die Geschenke, eine Bekannte packt sie ganz liebevoll ein, und ich bringe sie ins Heim.“ Es gibt also gute Gründe, der Heimat verbunden zu bleiben. Dort und hier hat Alena noch Großes vor.

