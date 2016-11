Für den richtigen Durchblick Heike und Jürgen Krause führen das Optikergeschäft am Obermarkt in der zweiten Generation. Es war nicht für beide der Traumberuf.

Heike und Jürgen Krause (von links) führen das Optikergeschäft am Waldheimer Markt in zweiter Generation. Mitarbeiterin Verena Voigtländer unterstützt sie seit mehr als 20 Jahren. © Dietmar Thomas

Seit 50 Jahren wird das Optikergeschäft am Waldheimer Obermarkt von einer Familie geführt. Am 1. November 1966 übernahm es Siegfried Scherf von Optikermeister Kühn. Wie lange er den Laden zuvor besaß, ist nicht bekannt. Scherfs Tochter Heike und deren Ehemann Jürgen Krause lernten in dem Geschäft. Er hatte eigentlich einen ganz anderen Berufswunsch. „Ich wollte auf den Bau, weil handwerkliche Fähigkeiten gefragt waren“, erzählt Jürgen Krause. Seine damals noch zukünftige Frau kannte er aus der Schule. „Ich habe ihn überredet, denselben Beruf zu lernen wie ich“, sagt sie schmunzelnd. Denn ihr war frühzeitig klar, dass sie das Geschäft ihres Vaters einmal übernehmen wollte.

Im Jahr 1991 wurde der Laden vergrößert und modernisiert. Zwei Jahre später hatte Jürgen Krause den Meistertitel in der Tasche, und Mitarbeiterin Verena Voigtländer kam dazu. Sie unterstützt das Optikerpaar bis heute. Ebenfalls 1993 eröffnete die Familie ein zweites Geschäft in der Passage neben dem Rathaus in Leisnig. Das musste 2001 aus gesundheitlichen Gründen wieder geschlossen werden. Zwischenzeitlich beschäftigte der Optiker bis zu acht Mitarbeiter. Der Generationenwechsel im Jahr 1998 ging dann mit einer Namensänderung in Augenoptiker Krause einher.

Noch immer bekommt Heike Krause ein flaues Gefühl im Magen, wenn sie an den August 2002 denkt. Die Erlebnisse des Hochwassers haben sich tief eingebrannt. Von einem Bekannten kam die Information, dass das Wasser der Zschopau unaufhörlich stieg. Mit ihrem Mann und Schwiegervater Hans-Joachim Krause verbrachte sie die ganze Nacht im Laden. „Denn von außen zu sichern, hat sich nicht gelohnt. Zuerst kam das Grundwasser“, erzählt Heike Krause.

Irgendwann drang das Wasser durch die Wand. „Anfangs habe ich es immer wieder mit dem Nasssauger beseitigt, dann aber aufgegeben“, so Jürgen Krause. Er bohrte Löcher in die Schwellen der hinteren Tür, gegen die die Zschopau drückte. Die Tür zum Markt wurde etwas geöffnet, damit das Wasser durchlaufen konnte. Dadurch habe es „nur“ etwa einen Meter hoch im Laden gestanden. Im Geschäft knirschte und krachte es, der Betonboden brach auf und verkeilte sich. so, dass sich die Vordertür nicht mehr öffnen ließ. Durch den hohen Wasserdruck blieb auch die Hintertür verschlossen.

„Am nächsten Morgen haben wir die Vordertür aufgebrochen, uns gegenseitig festgehalten und sind durch das Wasser in Richtung Rathaus gelaufen“, erzählt Heike Krause. Dabei stürzte ihr Mann in ein Loch und zog die anderen beiden mit. An einer Parkbank konnten sie sich festhalten, die an einem Geländer festhing. „Pitschnass sind wir im Rathaus angekommen“, so die Optikerin. Der Hausmeister versorgte die drei mit trockenen Sachen. Etwas später wurden Heike und Jürgen Krause mit einem Luftkissenboot in die Schlossstraße gebracht. Bis in die Nacht warteten sie im Feuerwehrgerätehaus auf Hans-Joachim Krause. Bei seiner Rettung ging das Boot kaputt. Die Insassen konnten sich auf ein Baugerüst retten und harrten dort aus, bis sie mit einem Hubschrauber gerettet wurden.

Die Einrichtung des Ladens war nicht mehr zu gebrauchen. „Wir hatten aber noch einmal dieselben Möbel aus dem Leisniger Geschäft“, so Heike Krause. Der Optiker konnte nach einer Renovierung bereits im November wieder öffnen. Zwischenzeitlich wurde in einer leerstehenden Wohnung über dem Ladenverkauft. Der Computer war unversehrt geblieben und manche Brillenfassung konnte gereinigt werden.

Im Jahr 2011 erfolgte eine grundlegende Modernisierung, die neben neuen Brillenwänden und LED-Beleuchtung auch ein neues Logo und die Umstellung auf ein neues Fassungssortiment beinhaltete. Auch das Verhalten der Kunden hat sich verändert. Statt aller vier suchen sie im Durchschnitt aller fünf Jahre nach einer neuen Brille. „Sie sind modebewusster geworden und greifen öfter zu Systemen, bei denen man die komplette Fassung oder die Bügel wechseln kann“, sagt Heike Krause. Der Verkauf von Kontaktlinsen sei zurückgegangen. Das führt Jürgen Krause darauf zurück, dass es die Sehhilfen preiswerter im Internet und in Drogeriemärkten gibt. „Aber ohne Anpassung“, ergänzt Krause.

Um die Weiterführung ihres Geschäfts machen er und seine Frau sich keine Sorgen. Tochter Sandra Altenburger hat den Beruf ebenfalls gelernt und ist seit 2011 Meister. „Sie würde das Geschäft gern einmal übernehmen“, sagen beide. Um über einen Zeitpunkt zu sprechen, sei es aber noch viel zu früh.

zur Startseite