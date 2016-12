Für den Mauersockel reicht es schon Für die Sanierung eines Stücks der Schulmauer sind bisher rund 2 000 Euro zusammengekommen. Gebraucht wird aber ein Vielfaches dieses Betrages.

„Wir brauchen noch 1 650 Personen, die jeweils 20 Euro sponsern“ – Ronny Walter vom Förderverein der Pestalozzi-Oberschule. © Dietmar Thomas

Nach der Ferienzeit ist in Sachen Schulmauer etwas Ruhe eingekehrt, meint Ronny Walter vom Förderverein der Pestalozzi-Oberschule. Aber die Spendenaktion für die Sanierung eines Stücks der Schulmauer laufe natürlich weiter. Dabei handelt es sich um das Stück Schulmauer gegenüber der Post, das nach historischem Vorbild wieder hergestellt werden soll.„Das Sockelmauerwerk haben wir schon zusammen“, so Walter. Rund 2 000 Euro stehen inzwischen auf dem Spendenkonto. Gebraucht wird aber mehr als das 17-fache dieses Betrages, nämlich genau 34 300 Euro. Ein Großteil soll durch Fördergeld abgedeckt werden. Damit das aber erfolgen kann, muss der Verein rund 10 000 Euro Eigenmittel aufbringen. „Wir brauchen also noch 1 650 Personen, die jeweils 20 Euro sponsern“, rechnet Walter vor.

Ab einem Euro kann sich jeder an der Aktion beteiligen. Ab 20 Euro ist dem Spender, wenn gewünscht, eine namentliche Erwähnung auf einem Schild an der Schulmauer sicher. „In dem eingelassenen Mauerstück soll eine große Tafel angebracht werden. Auf dieser haben 17 000 Namen Platz“, sagte Ronny Walter.

Im Januar trifft sich der Förderverein wieder, um über neue Projekte zu sprechen, die Geld in die Kasse spülen könnten. Dann sollen auch 20 Spendenboxen in Form von Ziegeln in Geschäften aufgestellt werden. „Die werden noch von Schülern der Oberschule gestaltet, damit erkennbar ist, wofür die Boxen gedacht sind“, erklärt Walter.

Die steinerne Umfriedung der Schule steht wie auch das Schulgebäude selbst unter Denkmalschutz. Sie wurde 1902 errichtet und ist mehr als 500 Meter lang.

Die Mauer wurde bisher in zwei Abschnitten saniert. Das waren im Jahr 2007 die Mauer entlang der Heinrich-Heine-Straße und das Stück bis zur Turnhalle an der Südstraße. Im Jahr 2011 kamen die Mauer, der Zaun und der Einfahrtsbereich an der Richard-Wagner-Straße in Ordnung. Die Sanierung endete jeweils vor den Mauern, die sich um die Ecken ziehen. Zurzeit verbinden Bretter die sanierten mit den unsanierten Stellen. Die Stadt hat für die Sanierung der Schulmauer das Förderprogramm Stadtumbau Ost – Teilaufwertung genutzt. Zurzeit kann die Kommune den finanziellen Eigenanteil, der für eine weitere Sanierung benötigt wird, nicht aufbringen.

Neben den beiden Mauern links und rechts an der Richard-Wagner-Straße müsste das obere Stück entlang der Südstraße bis zur Turnhalle und die beiden Eingangsbereiche an der Pestalozzistraße in Ordnung gebracht werden. (DA/rt/je)

