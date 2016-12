„Für den Kampf gegen Drogen ist Fördergeld gut angelegt“ An der deutsch-polnischen Grenze ist die Polizei bei einem präventiven Projekt mit dabei. Es geht um Weiterbildung, aber auch um neue Ausrüstung.

Polnische und deutsche Polizisten sollen gemeinsam die Drogenkriminalität an der Neiße bekämpfen.

André Schäfer (45), Erster Polizeihauptkommissar, ist Leiter des Büros des Präsidenten der Polizeidirektion Görlitz.

Alle Kriminaltechniker der Euroregion Neiße treffen sich in Legionowo bei Warschau, im einzigen Schulungszentrum Europas zur Bekämpfung der illegalen Herstellung von Drogen. Wie kommt man dazu, Herr Schäfer?

Möglich macht diesen Erfahrungsaustausch eine internationale Anerkennung: Als der Begleitausschuss des europäischen Kooperationsprogramms „Interreg Polen-Sachsen 2014/2020“ besonders herausragende Vorhaben genehmigte, sogenannte Leuchtturmprojekte im Gesamtförderwert von neun Millionen Euro, war auch die Polizeidirektion Görlitz darunter. Eine der drei geförderten Ebenen gilt dabei dem Erfahrungsaustausch. Hier sollen Kriminaltechniker jeweils in allen Nachbardienststellen hospitieren. Am heutigen Donnerstag findet im Zgorzelecer Dom Kultury die Eröffnungskonferenz des Projektes „Nein zu Drogen – Steigerung der Effektivität der Polizei im Kampf gegen die Drogenkriminalität im deutsch-polnischen Grenzraum“ statt. Dabei wollen die Leiter der beteiligten Polizeibehörden auch einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.

Solche EU-Förderung ist für die deutsche und für die polnische Polizei an der Neiße aber nicht neu?

Schon die Ausstattung der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) „Neiße“ mit Spezialfahrzeugen war ein solches Projekt, ebenso die Technikbeschaffung für Lkw-Kontrollen beim Autobahnpolizeirevier Bautzen, und auch die mit dem Landeskriminalamt gestaltete Aktion „KrimiTech“ gegen grenzüberschreitende Kriminalität.

Jetzt wird die Rauschgiftbekämpfung gefördert. Wer hat für dieses Projekt denn konkret den Hut auf?

In Polen ist es die Woiwodschaftskommandantur der Polizei in Wroclaw. Projektpartner auf deutscher Seite ist die Polizeidirektion Görlitz, bei der ich dem Projektteam vorstehe. Für die Umsetzung hat die Vergabekommission eine Förderung von fast einer Million Euro bestätigt. Das Geld sei dafür gut angelegt, würdigte das Interreg-Sekretariat in Wroclaw.

Sie sprachen von drei Projektebenen. Was außer Weiterbildung und Erfahrungsaustausch gehört noch dazu?

Nummer 1 dabei ist die Information der Bürger mit einer gemeinsamen Internetseite, mit Handzetteln und dem Einsatz des Info-Mobils. Es wird Veranstaltungen in Schulen geben und Workshops für die Mitarbeiter. Dafür sollen auch Drogen-Info-Koffer angeschafft und die Produktion eines dokumentarischen Aufklärungsfilms ausgeschrieben werden. Eine weitere Ebene betrifft die technische Ausstattung. Hier geht es vor allem um die Beschaffung mobiler Drogendetektoren für die Streifenwagen sowie besonderer Drogenanalysegeräte für die Labore der Kriminaltechnik, aber auch um Technik und Werbematerialien für die öffentlichen Veranstaltungen. Für all das erfolgt nach einer langen Feinplanung jetzt im Dom Kultury der Startschuss.

Wie lange wird es das Projekt geben?

Wir planen im Herbst 2018 eine Abschlusskonferenz. Diese wird, so viel steht schon fest, in Görlitz stattfinden.

Gespräch: Ralph Schermann

