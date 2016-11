Für den guten Schluck Bei Nuck Getränke in Bautzen gibt es keine Leergutautomaten, dafür gern mal einen Schwatz.

Kathleen Waurick, Geschäftsführerin des Getränkemarktes Nuck, kann ihren Kunden ein breites Sortiment bieten. Über 2500 Artikel gibt es hier – vom Lagerbier bis zum Mondwasser. © Robert Michalk

Monotones Rattern, dann ein durchdringendes Piepen – der Rückgabeautomat im Supermarkt ist voll, jetzt heißt es Warten auf die Verkäuferin. Das geht auch anders. Im Getränkemarkt Nuck muss sich niemand die Beine in den Bauch stehen und dabei einzelne Flaschen durch eine Röhre schieben. Kunden können hier einfach ihre Kästen abstellen und schon mal in den Gängen nach Nachschub sehen. Stehen sie später an der Kasse, ist das Leergut längst weggeräumt und gebont. „Unsere Verkäuferinnen kennen fast jeden Kunden und wissen um deren Vorlieben“, berichtet Nuck-Geschäftsführerin Kathleen Waurick. Diese persönliche Ebene ist im Service des Bautzener Getränkehandels inbegriffen. „Manche Kunden kommen auch einfach her, um mal einen Schwatz zu halten“, sagt die Inhaberin. Das geht bei ihr übrigens auch fließend auf Sorbisch.

2013 hatte die jetzt 40-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann den Nuck-Getränkehandel von den Eltern übernommen. Diese wiederum hatten sich den Markt an der Zeppelinstraße 1 kurz nach der Wende aus einer alten Sero-Altstoffannahmestelle aufgebaut. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich auch heute noch in Bautzen. Mittlerweile gibt es aber weitere Märkte in Dresden, Radeberg, Niesky und Pirna. 16 Mitarbeiter sind bei Nuck angestellt.

„Wir haben ein breites Angebot – das können Großmärkte gar nicht stemmen“, nennt Kathleen Waurick einen Vorteil ihrer Filialen. Zum Sortiment von Nuck gehören beispielsweise Obstsäfte in Bioqualität und Wasser aus verschiedenen Quellen, selbstverständlich Fass- und Flaschenbiere von hier und aus Übersee. Aus rund 2500 Artikeln können die Kunden auswählen. Darunter befinden sich auch extravagante Getränke wie das Mondwasser, das bei Mondschein abgefüllt wurde und dem dadurch eine besondere energetische Wirkung nachgesagt wird.

Das Telefon klingelt oft

Seit diesem August bietet Nuck Getränke einen Online-Weinhandel unter der Adresse www.nuck-weine.de an. „Mein Mann und ich sind absolute Weingenießer.“ Bei einem guten Spätburgunder oder einem guten französischen Wein werde sie schwach, verrät Kathleen Waurick die Triebfeder zu dieser neuen Geschäftsidee.

Rund 600 verschiedene Weine, Sekt und Spirituosen werden auf der Einkaufsplattform von Nuck im Internet präsentiert und können online gekauft werden. Es gibt Pfälzer Weine, gute Tropfen aus Baden-Württemberg, Sächsischen Wein und darunter viele Spezialitäten, die nicht in den Regalen des Getränkemarktes stehen. Der Weinhandel soll aber nicht der Einstieg ins Onlinegeschäft werden, verneint Kathleen Waurick. Sie beschreibt es eher als i-Tüpfelchen in der Angebotspalette.

Im zentralen Büro von Nuck Getränke an der Zeppelinstraße klingelt oft das Telefon. Viele Gastronomen, Großhändler und auch andere Getränkemärkte geben ihre Bestellung auf. Auch für private Feiern kann man hier seine Getränke ordern. Wer wenig Erfahrung mit Events hat und deshalb schwer die Trinkfreudigkeit seiner Gäste einschätzen kann, bestellt das Getränkekontingent am besten auf Kommission. In einem persönlichen Gespräch werden die Rahmenbedingungen abgesteckt. Kathleen Waurick weiß, dass es bei Aufträgen für Feste nicht unbedingt um einen günstigen Preis geht. „Die Chemie zwischen den Menschen muss stimmen“, sagt die Chefin. Dafür sei etwa die Pünktlichkeit bei den Auslieferungen ausschlaggebend oder auch, ob es am Wochenende ganz unkompliziert einen Ansprechpartner im Fall von Nachlieferungen gibt.

Heimdienst möglich

Was die Filiale in Bautzen betrifft, kommt auf Familie Waurick eine Durststrecke hinzu. Weil die Bahn die eine Brücke erneuert, wird die Zeppelinstraße ab Frühjahr für zwei Jahre zur Sackgasse. Wochenlange Sperrungen hatten der Firma bereits in diesem Jahr einen Vorgeschmack darauf gegeben. „Es war grausam. Wir haben ganz schön an Umsatz eingebüßt“, berichtet die Chefin. Auch wenn der Umweg nicht weit ist, waren viele Kunden nicht bereit, ihn in Kauf zu nehmen.

Wer den Weg zum Getränkemarkt scheut, kann übrigens im Stadtgebiet Bautzen den Heimdienst von Nuck in Anspruch nehmen. Per Dauerauftrag bringen die Mitarbeiter regelmäßig die Getränkekästen bis vor die Haustür. Die Bestellung erfolgt telefonisch. Gerade für Ältere biete sich der Lieferservice an, sagt Kathleen Waurick.

Nuck Getränkemarkt, Zeppelinstraße 1, Telefon: 0359142325, www.getraenke-nuck.de

