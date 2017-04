Für den geplanten Kreisel ist zu wenig Platz Am Dienstag startet das nächste große Straßenbauprojekt in Sebnitz. Dafür wird die Kreuzung an der Gartenstraße gesperrt.

Der Kreuzungsbereich an der Gartenstraße wird umgestaltet. Er muss dafür vom 18. April bis 4. August komplett, auch für Fußgänger und Radfahrer, gesperrt werden. Zuerst heißt es Bäume fällen und auf Leitungssuche gehen. © Dirk Zschiedrich

Die Gartenstraße muss saniert werden. Daran gibt es keinen Zweifel. Allerdings bringt das auch ziemliche Einschnitte und Einschränkungen für die Bewohner und Besucher der Einrichtungen im Wohngebiet Knöchel mit sich.

Ausbau der Kreuzung wird kompliziert

Die zweite Bauphase des Straßenbauprojektes ist so kompliziert, dass diese noch einmal in zwei Unterabschnitte geteilt werden musste. Zuerst nehmen sich die Straßenbauer der Firma Montag den Kreuzungsbereich vor. Der wird dafür ab 18. April bis zum 4. August voll gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer. „Die Straße wird komplett geöffnet, weil zuerst die Leitungen gesucht und dann umverlegt werden“, sagte Mathias Krahl vom Tiefbauamt zur Einwohnerversammlung am Mittwoch. Das betreffe nicht nur eine Leitung, sondern Strom, Gas, Wasser, Telefon und auch die erst neu verlegte Fernwärmeleitung. Dazu benötige die Firma entsprechende Baufreiheit.

Angrenzende Straßen müssen mit gebaut werden

Von dem Umbau der Kreuzung sind auch die angrenzenden Straßen mit betroffen. Die Neustädter Straße wird so umgestaltet, dass sie nach oben hin etwas flacher und breiter wird. Außerdem ist ein durchgehender Fußweg vorgesehen. Nicht realisiert werden kann der Kreisverkehr, der die Verkehrssituation dort eigentlich entwirren sollte. Ein Kreisverkehr lasse sich bautechnisch nicht realisieren, da die Neustädter Straße zu steil abgehe, sagt Mathias Krahl. Um den Kreuzungsbereich neu zu gestalten, muss außerdem ein Stück Hang in Richtung Ringstraße abgetragen werden. Deshalb sei es auch notwendig, dort einige Bäume zu fällen. Der Hang wird mit einer Stützwand gesichert.

Erleichterung ist erst ab August in Sicht

Der zweite Abschnitt in dieser Bauphase schließt sich dann von der Kreuzung in Richtung Burggässchen an. Hier werden die Straße sowie der Anschluss zum Burggässchen saniert, und zwar bis 29. September. Hierfür gibt es mehr Umleitungsstrecken. Eine dritte Bauphase an der Gartenstraße bis zur Spitzkurve soll sich 2018 anschließen. Die Stadt sei mit dem Freistaat in Verhandlung. Hier ist geplant, die Spitzkurve zu beseitigen, sodass eine rechtwinklige Auffahrt auf die Staatsstraße möglich wird, damit auch Busse einbiegen können.

