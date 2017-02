Für den Ernstfall vorbereitet Nach einem Unfall ist der Beifahrer eingeklemmt. Die Feuerwehrleute müssen ihn befreien. Das kommt oft vor.

Ostrauer Feuerwehrleute schneiden bei einer Übung ein Fahrzeug auf. © Dietmar Thomas

Die Sirenen gehen kurz nach 15 Uhr. Die Ostrauer Feuerwehrleute werden per Funkmeldeempfänger über den Einsatz informiert. Es gab einen Unfall in der Nähe des Jahnaer Friedhofes in Richtung Salbitz. Ein Auto ist in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehrleute müssen den eingeklemmten Beifahrer aus dem Auto herausholen.

Bei diesem Szenario handelt es sich um eine von Denny Thomas geplante Übung. Er ist der stellvertretende Ortswehrleiter von Ostrau. „Es kommt bei Unfällen immer öfter vor, dass wir Personen aus den Autos befreien müssen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Zusammenspiel der Kameraden und den Einsatz der Werkzeuge proben“, so Denny Thomas.

Da es sich um eine geheim geplante Übung handelte, gingen die sieben Feuerwehrleute am Sonnabend vom Schlimmsten aus. Danny Thomas als Einsatzleiter organisierte den Ablauf und machte sich Stichpunkte für die Übungsauswertung beim nächsten Dienst. „Erfreulich war, dass nach dem fertigen Aufbau der Übung, Autofahrer vor Eintreffen der Feuerwehr anhielten und Erste Hilfe beziehungsweise einen Notruf absetzen wollten.“

„Ein großer Dank gilt denen, die uns bei der Übung unterstützt haben. So benötigten wir ein Schrottauto, einen Transportanhänger und Maschinen zum Manipulieren des Autos“, sagte Denny Thomas. Er sei mit dem Verlauf der Übung und dem Einsatz der Kameraden zufrieden. (DA/je)

