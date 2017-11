Für das Lausche-Café gab es keine Chance mehr Robin Wollmann hat dafür in Waltersdorf die Kaffee-Rösterei im Naturparkhaus ausgebaut. Das bringt viele Vorteile.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mit dem Lausche-Café in Waltersdorf wagte Robin Wollmann vor sechs Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit. Jetzt ist es geschlossen. © Rafael Sampedro Mit dem Lausche-Café in Waltersdorf wagte Robin Wollmann vor sechs Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit. Jetzt ist es geschlossen.

Dafür haben sich die Gästezahlen in seiner Kaffee-Rösterei Zittauer Gebirge (kleines Foto) seit der Eröffnung im Jahr 2013 mittlerweile verdoppelt.

Robin Wollmann ist es in diesem Jahr nicht leicht gefallen, sein Lausche-Café in Waltersdorf zu schließen. Aber es hat sich wirtschaftlich für ihn einfach nicht mehr gerechnet. „Ich habe sehr daran gehangen“, sagt er. Mit ihm hat er sich einen Traum verwirklicht, als er es zu seinem 32. Geburtstag im November 2011 öffnete. In dieser Woche jährt sich das nun zum sechsten Mal. „Ich habe damals allein angefangen, wollte was selber machen und mich verwirklichen“, sagt der gelernte Fleischer und Koch. Anfangs ist es auch gut gelaufen. So gut, dass er schon im März 2012 eine Mitarbeiterin einstellen konnte. „Aber ich habe schnell erkannt, dass das mit dem Lausche-Café allein nicht funktioniert, wenn man davon leben will“, erzählt er.

Deshalb eröffnet Robin Wollmann im Januar 2013 im Naturparkhaus eine Kaffee-Rösterei. Von drei ist die Mitarbeiterzahl hier inzwischen auf sechs angewachsen. Er gesteht, dennoch das Lausche-Café dieses Jahr im Juni relativ schnell geschlossen zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt gab es einen Nachfolger für das Gebäude, das der Gemeinde Großschönau gehört. Ein Pflegedienst wollte es nutzen. Nicht als Wohnstätte, aber als Objekt, das er bei Ausflügen ins Gebirge für Beschäftigungsmöglichkeiten der betreuten Personen nutzen könnte. „Ich fand die Idee richtig gut“, sagt Robin Wollmann. Aber das Projekt hat sich ziemlich schnell an bürokratischen Hürden zerschlagen. „Das Gebäude wieder zu nutzen, wird schwer werden“, meint er. An eine erneute gastronomische Verwendung glaubt er nicht. Denn dafür müssten einige Auflagen erfüllt werden, wie beispielsweise der Einbau einer Lüftungsanlage.

„Die Entscheidung, das Lausche-Café zu schließen, habe ich letztendlich aber nicht allein getroffen. Meine Mitarbeiter haben das mitgetragen“, sagt Robin Wollmann. Es gab Tage, da hat sich die Kollegin dort oben buchstäblich zerreißen müssen. Das sind aber saisonbedingt und übers Jahr verteilt, nur wenige Tage gewesen. Meist aber blieben die Kunden aus. Robin Wollmann hat vieles versucht, um das auszugleichen. „Wir führten Ruhetage ein und haben dort sogar für andere Firmen Süßwaren abgepackt“, schildert er.

Seit 2013 hat er dagegen die Kaffee-Rösterei im ehemaligen Niederkretscham peu a´peu erweitert. So ist darin im Oktober 2014 die zweite Blockstube ausgebaut worden. Und seit dem vergangenen Jahr kann er seine Gäste auch auf einer Sonnenterrasse bewirten. Zudem hat er die Kaffee-Röstmaschine ins gegenüberliegende „Müller-Häusl“ verlagert. Damit stört er mit dem relativ lauten Kaffeerösten die Gäste im Café nicht und hat andererseits als Mieter im Umgebindehaus gegenüber auch ein gutes Ambiente, um Reisegruppen und anderen Interessierten alles über Kaffee, vom Anbau, der Ernte bis zur Lagerung zu erzählen. Für 90 Gäste bietet die Kaffee-Rösterei nun Platz. „Im ersten Jahr habe ich hier 20 000 Leute im Jahr als Gäste bewirtet. In diesem Jahr sind es schon 45 000“, erzählt Robin Wollmann. Allein diese Zahlen zeigen ihm, dass die Entscheidung, sich nur auf die Kaffee-Rösterei zu konzentrieren, richtig war. „Sie ist nicht nur größer, der Standort ist einfach besser. Für Touristen ist der Platz das Zentrum im Ort“, sagt er. Hier befinden sich neben der Kirche, das Naturparkhaus mit seinem Angebot, im großen Saal finden Veranstaltungen statt, hinzu kommt die Touristinformation und das Mühlenmuseum. Zwischen 13 Kaffee- und 25 Teesorten aus aller Welt können seine Gäste wählen. Alle Torten sind selbst gebacken. Und seit diesem Jahr bietet er außerdem verschiedenste Gewürze an. „Ich habe das ganze Jahr hindurch geöffnet. Und das soll auch so bleiben“, sagt er.

Die Gemeinde Großschönau schreibt das ehemalige Lausche-Café jetzt aus . „Wir hoffen auf einen Nachnutzer. Interessenten können sich gern bei uns melden“, sagt Bürgermeister Frank Peuker (SPD).

