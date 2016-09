Für Bürger vor Ort Im Juli 2015 zog die Verbraucherzentrale in die Stadt. Das Zwischenfazit ist positiv.

Vor einem Jahr hatte die Verbraucherzentrale eine Filiale in Meißen eröffnet. © SZ-Archiv/C. Hübschmann

In den Räumen der Verbraucherzentrale für den Kreis Meißen auf der Gebergasse 5 hatte am Donnerstag eine Informations- und Fragestunde stattgefunden. So konnten Ratsuchende, die wegen Fangverträgen, Internetabofallen, Fragen zum Miet- oder Kündigungsrecht, Energieverbrauch und vielem mehr gerade Kunden in der Verbraucherzentrale sind, ihre Probleme den schildern. Zeitgleich zog das Team der Beratungsstelle um Leiterin Sylvia Neubert ein positives Fazit, nachdem man im Sommer 2015 von Riesa nach Meißen gezogen war. „Wir finden hier gute Bedingungen in einer schönen Umgebung mitten in der Stadt vor“, so Neubert.

Die Beratungsangebote nutzten Ratsuchende immer häufiger. In 2015 kontaktierten über 3 000 die Verbraucherzentralen im Landkreis. Eine halbe Stunde anbieterunabhängige Beratung kostet in der Regel 15 Euro. Bei der Informationsveranstaltung sei besonders deutlich geworden, wie komplex und undurchsichtig viele Verbraucheranliegen sind. Den richtigen Ansprechpartner vor Ort zu haben sei deshalb umso wichtiger. (SZ/mhe)

