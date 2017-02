Für blauen Lastesel fehlt noch Geld Die Ortsgruppe baut ein neues Fahrzeug auf. Das wird vor allem für den Transport von Material oder Zelten benötigt.

Das Ziel steht: Zum Tag der offenen Tür des Ortsverbandes des THW am 1. März soll der VW T5 fertig sein. Die Helfer bezeichnen das Fahrzeug liebevoll als blauen Lastesel. Es stammt von der Autobahnmeisterei Thüringen und wird zurzeit in Ordnung gebracht. Bisher wurden 200 Stunden, zusätzlich zu Diensten und Einsätzen, geleistet. Auf einer langen Liste stehen alle Arbeiten, die erledigt werden müssen, um das Fahrzeug technisch und optisch auf Vordermann zu bringen. Nur noch drei Punkte sind offen.

„Der Innenraum wurde entkernt und lackiert und die technischen Mängel beseitigt“, so der Ortsbeauftragte des THW Christian Winkler. Nicht nur die Helfer des THW haben ordentlich mit angepackt, teilweise auch ihre Freundinnen und Frauen. „Der Einsatz der Leute ist beeindruckend. Ich bin stolz. Wir haben das Fahrzeug am 26. Januar übernommen und was bis jetzt geschaffen wurde, kann sich sehen lassen“, sagte Christian Winkler. Das Lackieren der Kabine übernimmt ein Fachbetrieb. Dann gibt es noch eine Sache zu meistern – die Pritsche. Die muss neu beschafft werden, weil die alte kaputt ist. „Dafür fehlt uns noch Geld. Denn das Fahrzeug wird erst vom THW übernommen, wenn alles fertig ist. Deshalb kann das Projekt auch nicht aus dem Haushalt finanziert werden“, so der Ortsbeauftragte. „Es wäre schön, wenn wir noch ein paar Sponsoren finden, die uns diesbezüglich unterstützen.“

Das Fahrzeug wird unter anderem für die Jugendarbeit benötigt. Steht zum Beispiel ein Zeltlager an, müssen das Zelt und andere Utensilien damit transportiert werden. Aber auch einsatztechnisch sei der VW T5 von hohem Wert, so Christian Winkler. Es gehe um Transportfahrten. Der Mercedes Vito, der als Ersatz für ein ähnliches Fahrzeug angeschafft worden sei, habe keine Ladefläche.

In diesem Jahr war der Ortsverband Döbeln des THW schon zweimal im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten. So wurde ein Laster aus dem Schnee gezogen und ein Aufenthaltscontainer der Deutschen Bahn durch unwegsames Gelände transportiert. Der Ortsverband zählt zurzeit etwa 30 Helfer. (DA/je)

