Für Bischofswerda nach Berlin Am 24. September ist Bundestagswahl. Sechs Kandidaten aus dem Landkreis wollen nach Berlin. Die Dominanz der CDU wackelt.

Im Berliner Reichstag werden die Weichen für Deutschlands Politik gestellt. Zunächst werden allerdings die Menschen im Landkreis Bautzen entscheiden, wer künftig als direkt gewählter Abgeordneter die Interessen der Region im Bundestag vertreten darf.

Ein halbes Dutzend Kandidaten – nur einer wird am Ende das Rennen machen. Am 24. September entscheiden die Menschen im Landkreis Bautzen, wer die Region künftig als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag vertreten wird. Bei den vorangegangenen Abstimmungen im Wahlkreis 156/Bautzen I (ausgenommen das Rödertal) konnte sich die CDU-Frau Maria Michalk stets klar durchsetzen – 2013 ging jede zweite abgegebene Stimme an sie. Die 67-Jährige hat inzwischen ihren Rückzug aus der Bundespolitik angekündigt. Doch nicht nur deshalb werden die Karten neu gemischt. Bereits im November hatte sich innerhalb der CDU der Bernsdorfer Bäckermeister Roland Ermer gegen drei weitere Mitbewerber in seiner Partei als neuer Direktkandidat für die Union durchsetzen können. Ein Stück weit steckt dahinter auch eine Richtungsentscheidung. Ermer betont stark die konservativen Werte, sieht seine Partei unter der Führung von Angela Merkel zu weit nach links gerückt.

Genau daraus hofft indes aber auch die AfD, Kapital schlagen zu können. Tatsächlich ist spannend, wie die Partei abschneiden wird und inwieweit ihr Direktkandidat Karsten Hilse die bisherige Stimmenverteilung durcheinander bringen kann. Bei der Landtagswahl 2014 hatte sich das Potenzial angedeutet. Schon damals war das Ergebnis bei den Zweitstimmen klar zweistellig.

Gelingt es dem AfD-Mann, seinem Kontrahenten von der Union genug Stimmen abzunehmen, könnte am Ende auch Caren Lay (Linke) die lachende Dritte sein. Sie brachte es 2013 auf 21 Prozent und zog über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. Caren Lay ist die einzige Kandidatin, die bereits im Bundestag sitzt. Abzuwarten bleibt, wie sehr die SPD-Kandidatin Dr. Uta Strewe im September von einem – falls bis dahin anhaltenden – Schulz-Effekt profitieren kann. Zuletzt ging nur jede zehnte Stimme an den SPD-Kandidaten.

Auf dem Stimmzettel werden auch die Kandidaten von den Grünen und der FDP zu finden sein. Vor vier Jahren haben die jedoch kaum eine Rolle gespielt. Auf sie entfielen jeweils etwa zweieinhalb Prozent der Erststimmen. Bleibt abzuwarten, ob die diesjährigen Bewerber die Resultate ihrer Vorgänger überbieten können.

Diese sechs Direktkandidaten wurden von den Parteien nominiert:

Roland Ermer (CDU)

Der selbstständige Bäckermeister Roland Ermer engagiert sich seit Jahren in verantwortlichen Positionen in Verbänden fürs Handwerk und den Mittelstand. Er betont die christlichen Werte und Generationengerechtigkeit sowie den Zusammenhalt der deutsch- und sorbischsprachigen Gesellschaft. Der 52-jährige Bernsdorfer ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Carmen Lay (Die Linke)

Die ländlichen Regionen dürfen nicht weiter abgehangen werden, sagt Caren Lay. Der anstehende Strukturwandel in der Lausitz müsse zudem ohne den Abbau von Jobs gemeistert werden. Die 44-jährige Soziologin wohnt in Bautzen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Dort habe sie sich erfolgreich für mehr Geld für die Sorbische Stiftung und gegen Kürzungen beim ÖPNV starkgemacht.

Karsten Hilse (AfD)

Karsten Hilse ist in Hoyerswerda geboren und aufgewachsen. Der Polizeibeamte möchte die Grenzkriminalität und unkontrollierte Zuwanderung eindämmen. Der 52-Jährige plädiert auch deshalb für Grenzkontrollen und -sicherung. Familien mit Kindern sollen gefördert und der Mittelstand gestärkt werden. Karsten Hilse lebt in einer Lebensgemeinschaft und hat drei Kinder.

Dr. Uta Strewe (SPD)

Die promovierte Historikerin Uta Strewe aus Burkau setzt sich für Familienfreundlichkeit und mehr Gerechtigkeit ein. Sie fordert unter anderem, Kapitalvermögen höher zu besteuern. Die 45-Jährige ist in Biberach geboren, lebt seit 1993 in Sachsen, ist verheiratet und hat vier Kinder. Als Verfahrensbeistand vertritt sie bei Familiengerichtsangelegenheiten die Interessen von Kindern.

Torsten Herbst (FDP)

Bürokratieabbau und Steuern senken lauten die zentralen Forderungen von FDP-Kandidat Torsten Herbst. Der Diplom-Kaufmann setzt sich für einen besseren ÖPNV und den Straßenausbau im Landkreis Bautzen ein. Der 43-Jährige ist ledig, in Dresden geboren und lebt auch dort. Weitere Anliegen sind der Erhalt der Schulstandorte und die Stärkung des Handwerks.

Jens Bitzka (Grüne)

Als wichtige Ziele nennt Jens Bitzka den Klimaschutz und gesunde Lebensmittel. Außerdem will der 46-Jährige sich dafür einsetzen, dass künftig mehr Güter statt auf der Straße auf der Schiene transportiert werden. Jens Bitzka ist ledig, wohnt in Lauta und arbeitet als Büroleiter im Regionalbüro der Oberlausitzer Landtagsabgeordneten Franziska Schubert in Bautzen.

