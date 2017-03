Für Billigflieger unattraktiv Immer wieder wird über den dünnen Dresdner Flugplan gemeckert. Jetzt antwortet der Airport-Chef Markus Kopp.

Ein hämisches Dankeschön in Richtung Berlin kann sich Flughafen-Chef Markus Kopp nicht verkneifen. Der Streik des Bodenpersonals in der Hauptstadt hat dem Dresdner Airport einen großartigen Start ins neue Jahr beschert. Mehrere Fluggesellschaften leiteten ihre Flüge einfach nach Klotzsche um, anstatt sie ganz zu streichen. Somit stieg das Passagieraufkommen im Januar und Februar um 5,7 Prozent, im März bislang um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zahlen, an die sich Kopp gewöhnen könnte. Doch er dämpft zu große Erwartungen.

Vor allem die Terroranschläge in der Türkei hätten dem Flughafen im vergangenen Jahr mächtig zugesetzt. Die Zahl der Passagiere, die im Badeort Antalya Urlaub machen wollten, sei um die Hälfte eingebrochen. Unwahrscheinlich, dass sich in diesem Sommer etwas daran ändern wird. „An anderen Flughäfen sind die Gäste auf Ziele wie Mallorca ausgewichen“, so Kopp. Nur in Dresden und Leipzig war das nicht der Fall. „Was in der Türkei an Hotel-Qualität angeboten wird, gibt es sonst in kaum einem anderen Urlaubsland.“ Viele Sachsen hätten sich lieber ins Auto gesetzt und ihre Ferien in Mitteleuropa verbracht. Hinzu komme, dass die Preise für einen Urlaub auf Mallorca mächtig angezogen hätten. Auch die Streiks bei Lufthansa zehrten am Passagieraufkommen. Insgesamt zählte der Airport 2016 rund 1,67 Millionen Fluggäste. Das sind rund 3,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Trotzdem, der Flughafen versucht, das Türkei-Loch irgendwie zu stopfen. Eine, die dabei hilft, ist die Berliner Fluggesellschaft Germania. Sie nimmt im Sommer gleich drei neue Strecken ab Dresden auf. Neben dem portugiesischen Küstenort Faro steht auch die isländische Hauptstadt Reykjavik neu im Flugplan. Außerdem wagt sich die Airline an den türkischen Badeort Dalaman, trotz des Nachfrageschwunds für das Land. Eurowings wird die Mallorca-Flüge von Air Berlin übernehmen. Mit der ägyptischen Airline „Flyegypt“ kommt eine neue Fluggesellschaft nach Dresden. Sie wird im Sommer nach Hurghada ans Rote Meer fliegen. Insgesamt werden in den Urlaubsfliegern rund 700 Sitzplätze mehr pro Woche angeboten als im letzten Sommer. Bis zu 221 Starts zu 30 Zielen in 13 Ländern sind geplant. Weitere neue Ziele hat Markus Kopp am Mittwoch nicht zu verkünden, als er den Sommerflugplan vorstellt. Für Hamburg und Barcelona habe sich bislang kein Ersatz gefunden. Die Maschinen der Fluggesellschaft Vueling, die noch im vergangenen Jahr an die spanische Riviera flogen, seien zwar gut ausgelastet gewesen, so der Flughafen-Chef. Gerechnet habe sich die Verbindung trotzdem nicht. Die Airline habe von der Mitteldeutschen Flughafen AG, zu welcher der Dresdner Airport gehört, 200 000 Euro pro Saison verlangt, um weiterzumachen. Die Sachsen sagten Nein.

Auch an London und Wien wagt sich erst einmal keine Fluggesellschaft heran. Laut Kopp gibt es klare Gründe dafür. Der Flughafen habe keine Angebots-, sondern eine Nachfrageschwäche. Die Hamburg-Linie lief äußert mau. Und auch die London-Flieger flogen zuletzt halbleer durch die Gegend. „Ich hätte auch gern zehn Millionen Passagiere“, so Kopp. „Aber das ist utopisch. Wo sollen die denn herkommen. Dresden gehört nicht zu dieser Liga, auch wenn wir uns das manchmal wünschen.“ Für die vorhandene Wirtschafts- und Kaufkraft sei Dresden gut angebunden. „Das lassen wir uns auch nicht schlechtreden.“

Auf die dauernde Forderung, bei den Billigfliegern Klinken zu putzen, reagiert Kopp leicht verstimmt. Einerseits tue man das bereits. Andererseits lebten die Low-Cost-Carrier stark vom sogenannten ethnischen Flugverkehr – also von Einwanderern, die in Deutschland einen Job bekommen haben und oft zu ihren Familien reisen. „In Berlin liegt der Ausländeranteil bei 15,5 Prozent, in Sachsen bei 3,9. Wir sind für diese Fluggesellschaften unattraktiv.“

Konkurrenz durch den Prager Flughafen sieht Kopp nicht, auch wenn jetzt die Autobahn in die tschechische Hauptstadt fertig ist. „Reisende haben keinen Zeitvorteil, selbst wenn sie ab Dresden fliegen und noch einmal umsteigen müssen“, sagt der Vorstand. Womit Prag und Berlin punkten könnten, sei der Preis. „Da werden wir kein Gegenangebot schaffen können.“ Ziel des Airports sei es, die vorhandenen Maschinen gut zu füllen. So wird versucht, KLM zu einem zweiten täglichen Flug nach Amsterdam zu überreden. Außerdem hofft Kopp, dass Germania ein drittes Flugzeug in Klotzsche stationiert.

