Für Bestattungswald wird es ernst Sowohl die Stadt Kamenz als auch der Rat der Gemeinde Haselbachtal sollen in der nächsten Woche einer Zweckvereinbarung zustimmen.

© Symbolbild: dpa

Der Stadtrat hat im September das „Konzept für Naturbestattungen im Raum Kamenz“ bestätigt. „Raum Kamenz“ heißt hier „Reichenau“ in der Gemeinde Haselbachtal, wo Kamenz geeigneten Stadtwald besitzt. Damit ist eine Vereinbarung mit der Gemeinde nötig, für deren Abschluss der OB die Vollmacht erhielt. Inzwischen hat die Gemeinde darauf gedrängt, mit der Zweckvereinbarung auch die Trägerschaft an die Stadt zu übertragen. Daraus würden Waldeigentümer und Trägergemeinde verschmelzen. Die Stadt tritt dann nicht nur als Verpächter auf, sondern beantragt auch die Genehmigung des Bestattungswaldes, erstellt eine Nutzungssatzung, nimmt die Aufsicht wahr und bestellt einen Verwalter für den Betrieb.

Die Trägerschaft hätte Vorteile für die Stadt, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat am 7. Dezember ab 16 Uhr: Man könne selbst ausschreiben und einen Pächter und Verwalter bestimmen. Auf eine grundbuchliche Sicherung des Bestattungswaldes könnte man verzichten. Kamenz könnte auch die Nutzungsordnung festlegen. Allerdings ergeben sich für die veranschlagten 99 Jahre Nutzungsdauer auch Verpflichtungen und Risiken, zum Beispiel beim Winterdienst oder auch beim plötzlichen Ausfall des Pächters bzw. Verwalters. Das Ganze ist mit einem Mehraufwand an Verwaltungsarbeit verbunden. Die Gemeinde will am 8. Dezember über die Zweckvereinbarung abstimmen. (SZ)

