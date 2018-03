Für Bahnpendler wird’s jetzt eng Bauarbeiten wirbeln die Fahrpläne der Züge in Ostsachsen durcheinander. Das große Chaos soll aber vermieden werden.

Bautzen. Mit dem strengen Frost ist es fürs Erste vorbei, trotzdem müssen sich Bahnreisende zumindest im übertragenen Sinn warm anziehen. Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke nach Dresden gerät der Fahrplan der Züge im Landkreis Bautzen weitgehend aus den Fugen. Vor allem Pendler müssen umdenken, sich auf veränderte Abfahrtszeiten, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Die Verbindungen nach Görlitz und Zittau sind ebenso betroffen wie die nach Kamenz und Königsbrück.

Vor eineinhalb Jahren hatte die Bahn den alten Viadukt über den Nesselgrundweg in Dresden-Klotzsche abgerissen und seitdem dort eine neue Brücke errichten lassen. Die Züge aus Ostsachsen rollten während der Bauarbeiten zum Teil über eine eigens dafür errichtete Behelfsbrücke. Inzwischen ist der Neubau fertig. Dieser muss in den nächsten Wochen aber noch an das Gleisnetz angebunden werden. Eine Herausforderung, weil dann in Klotzsche nur noch ein Gleis befahren werden kann.

Chaos von 2016 soll sich nicht wiederholen

Um den betroffenen Streckenabschnitt zwischen Radeberg und Dresden-Neustadt nicht gänzlich sperren und Reisende in trödelnde Ersatzbusse zwängen zu müssen, haben die Bahn und die privaten Anbieter Städtebahn und Länderbahn einen Sonderfahrplan erarbeitet. Die Zeiten wurden so abgestimmt, dass weiter möglichst viele Züge durch das Nadelöhr passen.

Worauf sich Bahnreisende einstellen müssen zurück 1 von 3 weiter Bahnstrecke Königsbrück Vom 5. bis 23. März pendeln die Züge nur zwischen Dresden-Klotzsche und Königsbrück. Bis und ab Klotzsche nutzen Reisende Züge der Länderbahn oder gegebenenfalls den Ersatzverkehr. Am 24. bis 25. März fahren zwischen Dresden-Neustadt und Ottendorf-Okrilla Süd Ersatzbusse. Bahnstrecke Kamenz An diesem Montag fahren die Züge in den späten Nachmittag- und Abendstunden ab Kamenz und ab Dresden teils deutlich früher ab. Vom 7. bis 23. März fahren in den Nachmittagsstunden etliche Züge nur bis und ab Dresden-Neustadt. Zudem gelten in diesem Zeitraum deutlich frühere Abfahrtszeiten ab Dresden Hauptbahnhof. Vom 23. bis 25. März fallen die Züge zwischen Dresden und Radeberg aus und werden durch Busse ersetzt. Bahnstrecken Görlitz und Zittau Am Montag und Dienstag fahren lediglich einige Züge wenige Minuten früher in Dresden-Neustadt ab. Am 6. und 7. März fallen in den frühen Morgenstunden und in den späten Abendstunden zwischen Dresden und Radeberg vereinzelt Züge aus. Stattdessen pendeln Busse. Vom 7. bis 23. März gelten dann auf beiden Strecken Fahrpläne mit zumeist um einige Minuten veränderten Abfahrtszeiten. Vom 23. bis 25. März müssen sich Reisende dann auf Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen Dresden und Radeberg, teilweise sogar auf den Strecken zwischen Dresden und Bautzen sowie Dresden und Neukirch Ost einstellen.

So werden in den nächsten Wochen auf den beiden Verbindungen nach Görlitz und Zittau vergleichsweise wenige Einschränkungen gelten. Die Reisenden müssen zumeist auf veränderte Abfahrtszeiten achten. Dafür wird die S-Bahn zum Flughafen eingestellt. Die Züge aus Königsbrück enden außerdem bereits in Klotzsche, auch bei den Zügen nach Kamenz gibt es teilweise größere Abweichungen. Am Wochenende vom 23. bis 25. März muss der Bahnverkehr dann auf allen vier Strecken in weiten Teilen eingestellt werden.

Bereits im Juli 2016, als der alte Viadukt abgerissen und die Behelfsbrücke errichtet wurde, gab es ähnliche Änderungen im Fahrplan. Weil der auch eng gestrickt war, kam es zunächst zu massiven Verspätungen, viele Pendler kamen zu spät zur Arbeit. Erst mit verschiedenen Nachbesserungen bekamen die Verantwortlichen das Chaos in den Griff. Eine Situation, die sich nicht wiederholen soll. Diesmal haben sich die beteiligten Unternehmen von vornherein für die nachgebesserte und später bewährte Fahrplanvariante entschieden.

